Sci alpino, cancellata l’ultima prova cronometrata di discesa maschile a Beaver Creek

Una decisione inevitabile. Nella notte italiana è stata presa una decisione da parte degli organizzatori nella gestione della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile a Beaver Creek (Stati Uniti). Quest’oggi, a partire dalle 18.45 italiane, era prevista l’ultima prova cronometrata di discesa, per consentire agli atleti di studiare ancor meglio le traiettorie da affrontare.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche, però, ha costretto il Direttore di gara della FIS, Markus Waldner, a intervenire. Niente terzo training e appuntamento direttamente alle gare. Sulle nevi statunitensi sono in programma due discese libere e un superG.

Il migliore degli azzurri negli allenamenti tenutisi è stato Mattia Casse. Questo pendio, storicamente, non è così gradito agli sciatori nostrani, in particolare a Dominik Paris che cerca comunque il riscatto dopo una stagione sottotono. Da osservare con attenzione Florian Schieder, che potrebbe essere una sorpresa nelle due discese.

Ci si augura che il meteo possa consentire il regolare sviluppo dello schedule, ricordando quanto è accaduto nell’appuntamento di Zermatt-Cervinia, dove lo Speed Opening non è andato in scena per la tanta neve e le forti raffiche di vento. Disagi che non si dovrebbero presentare in questa sede.

