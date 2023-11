Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Zermatt-Cervinia 2023: orari, tv, streaming. In programma 2 discese femminili

Inizia la stagione della velocità femminile e in casa Italia l’attesa è spasmodica. Dopo l’apertura con il gigante di Soelden e i due slalom speciali appena vissuti a Levi è tempo di sci lunghi, adrenalina e velocità per lo speed opening a tinte rosa. In programma sabato 18 e domenica 19 novembre (11.45) le prime due discese libere stagionali con una Sofia Goggia scalpitante. Meteo permettendo, si annuncia una tappa altamente spettacolare su una pista inedita per il Circo Bianco.

Dopo una settimana molto difficile meteorologicamente parlando per gli uomini-jet che sono riusciti a completare solo una prova cronometrata e nessuna gara, sperano di essere più fortunate le ragazze nel primo weekend stagionale dedicato alla velocità. Anche per il settore femminile questa sarà la prima storica gara transfrontaliera, in quanto la partenza è prevista a Zermatt (Svizzera) e l’arrivo a Cervinia (Italia). La Gran Becca è una pista nuova e interamente da scoprire per tutte le sciatrici, quindi le tre prove cronometriche saranno fondamentali, soprattutto per Goggia che come sappiamo ha bisogno di studiare a fondo tutti i passaggi per poi unirli in maniera impeccabile il giorno della gara.

Il programma della settimana parte mercoledì 15 novembre con il primo training fissato alle 11.45, con lo schema giornaliero che sarà identico anche per giovedì 16 e venerdì 17 quando si svolgeranno seconda e terza prova cronometrata. Si inizierà a fare sul serio sabato 18, quando sempre alle 11.45 partirà la prima discesa libera, seguita allo stesso orario da un’altra gara la domenica. Pattuglia azzurra che sarà molto ampia, capitanata da una Goggia in super forma, una Curtoni attesa sempre ad alti livelli, sorelle Delago chiamate al riscatto e una Pirovano da cui ci si aspetta moltissimo da questa stagione.

Le due discese libere femminili in programma nel weekend a Zermatt-Cervinia saranno trasmesse su RaiDue e Eurosport 1, la terza prova cronometrata sarà visibile in streaming sulla piattaforma di Eurosport mentre i primi due training non avranno copertura televisiva né in diretta né in streaming. In streaming si potranno seguire le gare su discovery+, Eurosport.it, DAZN e RaiPlay. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’intera settimana.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ZERMATT-CERVINIA

Mercoledì 15 novembre

Ore 11.45 prima prova discesa libera femminile – Diretta tv non prevista

Giovedì 16 novembre

Ore 11.45 seconda prova discesa libera femminile – Diretta tv non prevista

Venerdì 17 novembre

Ore 11.45 terza prova discesa libera maschile – Diretta streaming su eurosport.it

Sabato 18 novembre

Ore 11.45 discesa libera femminile– Diretta tv su RaiDue e Eurosport 1

Domenica 19 novembre

Ore 11.45 discesa libera femminile– Diretta tv su RaiDue e Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO ZERMATT-CERVINIA: DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Mercoledì 15 novembre, prima prova discesa libera

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta Live testuale: OA Sport

Giovedì 16 novembre, seconda prova discesa libera

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta Live testuale: OA Sport

Venerdì 17 novembre, terza prova discesa libera

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: eurosport.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Sabato 18 novembre, discesa libera

Diretta tv: RaiDue e Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, RaiPlay e Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport

Domenica 19 novembre, discesa libera

Diretta tv: RaiDue e Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, RaiPlay e Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse