Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Tremblant 2023: orari, tv, streaming. In programma 2 giganti femminili

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Canada a Tremblant dove in programma nel fine settimana ci sono due giganti. Tutte contro Lara Gut-Behrami, visto che la svizzera ha trionfato sia all’esordio a Soelden sia in quest’ultimo weekend a Killington.

C’è tanta voglia di riscatto in casa Italia, soprattutto per Federica Brignone e Marta Bassino. La valdostana ha concluso al sesto posto, ma ben distante dal podio; mentre la piemontese, dopo una prima manche a ridosso delle posizioni di vertice, è uscita nella seconda.

Va a caccia di conferme, invece, Sofia Goggia. Davvero ottimo il nono posto conquistato a Killington e la due giorni sulle nevi canadesi può servire alla bergamasca per continuare i progressi nella specialità, con l’obiettivo di un nuovo piazzamento in Top-10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Tremblant, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO TREMBLANT

Sabato 2 Dicembre

17.00 Prima manche gigante femminile Tremblant (Canada)

20.15 Seconda manche gigante femminile Tremblant (Canada)

Domenica 3 Dicembre

17.00 Prima manche gigante femminile Tremblant (Canada)

20.15 Seconda manche gigante femminile Tremblant (Canada)

COPPA DEL MONDO TREMBLANT 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FOTO: LaPresse