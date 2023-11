Sci Alpinismo, Coppa del Mondo 2023: Cardona e Ulrich vincono le gare sprint, Murada e Canclini fuori in semifinale

Prende il via la stagione di Sci Alpinismo in Val Thorens. Sulle rampe della Savoia e sotto una forte nevicata, si sono svolte le prime gare stagionali, quelle dello sprint, che hanno visto subito un paio di sorprese. Come il mancato successo di Emily Harrop nella gara femminile.

La transalpina sembrava avviata verso la vittoria dopo la gamba evidenziata nelle batterie di qualificazione, ma a fermarla sono dei problemi tecnici allo sci destro, che la costringono dapprima ad una partenza lenta e poi a fermarsi completamente all’inizio della rampa dopo la scala, rischiando di finire con la faccia nella neve. Con gli strumenti inutilizzabili, impossibile proseguire.

A vincere è la giovanissima svizzera Caroline Ulrich: la juniores domina in 3.54.49, avanti alla svedese Tove Alexandersson, a cui rifila oltre tre secondi, e l’esperta slovacca Marianna Jagercikova; la migliore delle azzurre è Giulia Murada, che si è dovuta arrendere in semifinale dopo aver vinto la sua batteria. Non superano il primo taglio invece Giulia Compagnoni, Mara Martini, Alba De Silvestro, Katia Mascherona e Lisa Moreschini.

Nello sprint maschile invece trionfa lo spagnolo Oriol Cardona avanti al connazionale Inigo Martinez e al francese Thibault Anselmet, trionfante in Coppa del Mondo nel 2022-23, mentre è sesto lo svizzero Arno Lietha, vincitore della coppa di specialità della scorsa stagione. Nicolò Canclini deve arrendersi in semifinale con il quarto posto a quasi quattro secondi dall’accesso all’ultimo atto. Eliminati in batteria invece Luca Tomasoni e Robert Antonioli. Domani invece i Team Relay.

Foto: Alexander Piragis Shutterstock.com