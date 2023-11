Scherma: Sara Balzer trionfa nella prima di Coppa del Mondo, Martina Criscio chiude ai piedi del podio

La Coppa del Mondo di sciabola femminile si apre nel segno di Sara Balzer. La francese ha conquistato la vittoria all’esordio nella tappa di Algeri, superando in finale l’ucraina Olga Kharlan con il punteggio di 15-11 e cogliendo il terzo successo della carriera. Sul podio ci salgono anche le due greche Despina Georgiadou e Theodora Gkountoura, che sono ormai delle conferme ai vertici mondiali.

Purtroppo proprio contro Gkountoura si è fermato il cammino di Martina Criscio. La sciabolatrice pugliese ha chiuso proprio ai piedi del podio, venendo sconfitta dalla greca per 15-13 al termine di un assalto molto combattuto. Criscio aveva iniziato con il successo sulla statunitense Shealy per 15-12, mentre successivamente ha battuto la francese Clapier per 15-8 e la bulgara Hramova per 15-12.

Una giornata comunque negativa per l’Italia, che purtroppo conferma le difficoltà delle nostre sciabolatrici. Criscio è stata l’unica azzurra a spingersi oltre i sedicesimi di finale, turno dove sono state eliminate Michela Battiston (15-9 contro l’americana Chamberlain), Chiara Mormile (15-11 contro la spagnola Perez Cuenca) ed Eloisa Passaro (15-10 contro la greca Georgiadou). Fuori al primo turno, invece, Alessia Di Carlo, Rossella Gregorio, Rebecca Gargano ed Irene Vecchi, che comunque era al ritorno dopo sedici mesi di inattività ed era già stata molto brava a centrare le qualificazione.

Domani si terrà la prova individuale maschile ad Algeri con nove azzurri al via nel tabellone principale. Domenica, invece, spazio alle prove a squadre, con l’Italia che deve assolutamente ottenere un piazzamento importante nella gara femminile per ottenere punti fondamentali in chiave qualificazione olimpica.

