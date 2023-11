Scherma: cinque spadisti azzurri presenti in tabellone a Berna

Nel ricchissimo fine settimana della Coppa del Mondo di scherma, la spada maschile comincia la sua nuova stagione da Berna. Saranno solamente cinque gli azzurri presenti nel tabellone principale della gara individuale che si terrà domani, mentre domenica spazio alla prova a squadre.

Davide Di Veroli, vice campione del mondo e campione europeo in carica, si presenta da numero uno del ranking ed era ovviamente già qualificato per il tabellone principale come i compagni di squadra Valerio Cuomo e Federico Vismara. A loro si sono poi aggiunti Gabriele Cimini e Simone Mencarelli, che hanno concluso la fase a gironi senza sconfitte.

Purtroppo nessun altro azzurro è riuscito a superare gli assalti preliminari. Sicuramente tanti rimpianti per Marco Paganelli che è stato battuto per una sola stoccata dall’estone Priinits per 11-10. Eliminati Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino, Giulio Gaetani, Filippo Armaleo, Andrea Santarelli ed Enrico Piatti.

Domani dalle 8.30 cominceranno gli assalti della gara individuale, mentre domenica dalle 7.30 comincerà la gara a squadre con l’Italia che si presenterà con il quartetto composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli, che era riuscito nella straordinaria impresa di conquistare l’oro iridato a Milano.

FOTO: Bizzi/Federscherma