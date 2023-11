Rai2 o Supertennis? Su che canale vedere Sinner-Djokovic: orario e programma in chiaro

Oggi, domenica 19 novembre, il torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis vedrà scendere in campo per la finale della manifestazione Jannik Sinner, testa di serie numero 4: l’azzurro giocherà contro il serbo Novak Djokovic, numero 1, nel secondo ed ultimo incontro della sessione unica, previsto non prima delle ore 18.00, dopo la conclusione dell’ultimo atto di doppio tra Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Rajeev Ram/Joe Salisbury, che inizierà alle ore 15.00.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC DALLE 18.00

Sarà il quinto confronto tra Sinner e Djokovic: il serbo ha vinto i primi tre precedenti, dei quali due giocati a Wimbledon. In questa stagione il numero 1 del mondo ha vinto in semifinale in tre set per 6-3 6-4 7-6 (4), mentre lo scorso anno si è imposto ai quarti in rimonta dopo essersi trovato sotto di due set per 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2. Il primo confronto avvenne a Montecarlo nel 2021, con il serbo vittorioso nei sedicesimi in due partite per 6-4 6-2. L’azzurro però ha centrato la prima vittoria sul serbo proprio nella fase a gironi delle ATP Finals, vincendo per 7-5 6-7 (5) 7-6 (2).

Per le finali delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile per entrambi i match su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e per l’incontro di singolare anche su Rai 2 HD ed in differita alle ore 00.35 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile per entrambi i match su Tennis TV, Sky Go e Now, e per l’incontro di singolare anche su Rai Play, che la manderà in differita anche alle ore 00.35. La diretta live testuale della finale di singolare sarà a disposizione su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ATP FINALS 2023

Domenica 19 novembre

Dalle 15.00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5) – Rajeev Ram/Joe Salisbury (Stati Uniti/Regno Unito, 6) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima delle 18.00

Jannik Sinner (Italia, 4) – Novak Djokovic (Serbia, 1) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 00.35 Rai Sport HD, Rai Play

PROGRAMMA CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: entrambi i match su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, la finale di singolare anche su Rai 2 HD ed in differita alle ore 00.35 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: entrambi i match su Tennis TV, Sky Go e Now, la finale di singolare anche su Rai Play, che la manderà in differita anche alle ore 00.35.

Diretta Live testuale: per la finale di singolare su OA Sport.

Foto: LaPresse