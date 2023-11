Quando ritorna la Roma in Europa League? Calendario prossima giornata, avversaria, orario, tv, streaming

La Roma si prepara per il suo quarto impegno nella Europa League 2023-2024. I giallorossi, guidati da mister José Mourinho, saranno in campo giovedì 9 novembre alle ore 18.45 in casa dello Slavia Praga, per blindare ufficialmente il passaggio del turno.

La classifica del Gruppo G, infatti, vede proprio i giallorossi al comando con 9 punti frutto di 3 vittorie in 3 uscite, mentre al secondo posto troviamo lo Slavia Praga con 6 punti. Ultime a braccetto Servette e Sheriff con un solo punto.

Alla Eden Arena della capitale ceca, quindi, la Roma andrà a caccia dei 3 punti che, sostanzialmente, ufficializzerebbero il primo posto del girone, nonché un comodo passaggio del turno verso gli ottavi di finale. Dopo tre successi consecutivi, arriverà il poker per la formazione giallorossa?

Il match tra Slavia Praga e Roma, valevole per il 4° turno della fase a gironi di Europa League sarà visibile in diretta su Sky Sport, mentre su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile in base al palinsesto. In streaming si potrà vedere su DAZN, SkyGO e NOW.

PROGRAMMA QUARTA GIORNATA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 9 novembre

Ore 18.45 – Slavia Praga-Roma

PROGRAMMA SLAVIA PRAGA-ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: NOW, SkyGO e DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse