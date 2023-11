Prosegue il boom di Jannik Sinner in tv: sfondati ancora i 3 milioni tra RAI e Sky!

Ieri sera nella terza ed ultima giornata del Gruppo Verde delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, Jannik Sinner ha battuto il danese Holger Rune in tre set, chiudendo in vetta al raggruppamento ed attendendo così in semifinale il secondo classificato del Gruppo Rosso, che verrà deciso oggi.

Il tennis in prima serata, grazie alle gesta di Sinner, ha fatto nuovamente il pieno di ascolti in tv: i dati Auditel restituiscono un pubblico di 2.581.000 su Rai 2, per il 13,4% di share, più i 653.000 sintonizzati su Sky, per un totale di 3.234.000 spettatori ed il 16,9% di share.

Le semifinali delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, previste domani, godranno della diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, e, per l’incontro di Sinner, anche su Rai 2 HD. Il match dell’azzurro sarà trasmesso in differita nella notte su Rai Sport HD, con differita dell’altra semifinale alle 23.00 su SuperTennis HD.

La diretta streaming sarà disponibile per tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, e, per l’incontro di Sinner, anche su Rai Play, che lo manderà in differita anche nella notte, con differita dell’altra semifinale alle 23.00 su SuperTenniX.

Foto: LaPresse