ATP Finals 2023: il calendario dai gironi alla finale, dove vederle in tv, quando potrebbe giocare Sinner

Giovedì 9 novembre alle ore 15.00 si terrà il sorteggio dei gironi delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, che si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre: nella prima fase a gironi ogni giocatore affronterà tutti gli altri rivali del raggruppamento.

I due raggruppamenti giocheranno in maniera alternata, uno domenica 12, martedì 14 e giovedì 16, e l’altro lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17: non si sa ancora quale delle due sarà la sequenza di date che toccherà a Jannik Sinner. Seguiranno le semifinali sabato 18 e la finale domenica 19.

I magnifici otto in singolare sono il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, l’azzurro Jannik Sinner, il russo Andrey Rublev, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev ed il danese Holger Rune.

Nel torneo di doppio si daranno battaglia Ivan Dodig/Austin Krajicek, Wesley Koolhof/Neal Skupski, Rohan Bopanna/Matthew Ebden, Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin, Rajeev Ram/Joe Salisbury, Rinky Hijikata/Jason Kubler e Maximo Gonzalez/Andres Molteni.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis sarà fruibile su Sky Sport, mentre un singolare al giorno sarà visibile su Rai Sport (palinsesti da definire), invece la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now, con un singolare al giorno su Rai Play (palinsesti da definire).

CALENDARIO ATP FINALS 2023

Domenica 12 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 12 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 13 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 13 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 14 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 14 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 15 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 15 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 16 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 16 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 17 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 17 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 18 novembre – Sessione Pomeridiana – 12:00 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 18 novembre – Sessione Serale 18:30 – Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 19 novembre – Sessione unica 15:00 – Finali: Doppio (1) – Singolare (1)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: per il torneo di singolare su OA Sport.

Foto: LaPresse