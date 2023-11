Pentathlon, Elena Micheli: “Le Olimpiadi di Parigi sono un traguardo raggiunto ed al contempo un obiettivo importante”

Quest’oggi sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i campioni azzurri dell’atletica leggera e del pentathlon moderno: con gli atleti c’erano anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, il Segretario Generale Carlo Mornati, il Presidente FIDAL Stefano Mei, il Presidente FIPM Fabrizio Bittner ed i Direttori Tecnici Antonio La Torre (atletica) ed Andrea Valentini (pentathlon moderno).

Per quanto concerne il pentathlon moderno erano presenti in quota atleti la campionessa del mondo e vincitrice della finale di World Cup Elena Micheli, la vicecampionessa del mondo e vincitrice dei Giochi Europei Alice Sotero, il vincitore dei Giochi Europei Giorgio Malan e la campionessa del mondo a squadre, assieme a Micheli e Sotero, Alessandra Frezza.

Per gli azzurri dello sport del soldato ha rivolto un ringraziamento al Presidente della Repubblica la campionessa iridata Elena Micheli: “È un onore per me essere qui, spero di aver onorato a mia volta l’Italia laureandomi campionessa del mondo a Bath per il secondo anno consecutivo. Far risuonare l’inno nazionale portando sul gradino più alto del podio il tricolore è stato a dir poco emozionante. Con Alice Sotero e Giorgio Malan rappresenteremo l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi: per noi un traguardo raggiunto, ma al contempo un obiettivo importante, per il quale ci prepareremo al meglio“.

Foto: comunicato stampa FIPM