Giovanni Malagò su atletica e pentathlon: “Questa è l’Italia che vince e fa suonare nel mondo l’Inno di Mameli”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha speso parole importanti per gli atleti azzurri nel corso della cerimonia tenutasi stamane al Quirinale, nel corso della quale le Nazionali di atletica leggera e pentathlon moderno sono state ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le parole del presidente del CONI: “Signor Presidente della Repubblica, La ringraziamo per aver aperto ancora una volta le porte del Quirinale alle atlete e agli atleti dello sport italiano. L’incontro di oggi è per certi versi unico ed inedito al tempo stesso. Davanti a Lei ci sono le delegazioni di due Federazioni importanti e prestigiose che hanno dato lustro alla nostra storia ma che, per diverse ragioni, non avevano mai avuto la possibilità di essere ricevute da sole dal Capo dello Stato“.

Il numero uno dello sport italiano ha concluso: “Mi riferisco all’atletica leggera, quella che comunemente viene definita la regina delle Olimpiadi, ed al pentathlon moderno, una delle discipline più antiche e faticose del mondo olimpico. Signor Presidente, questa è l’Italia che vince, questa è l’Italia che trasmette messaggi positivi, questa è l’Italia che onora la nostra bandiera e fa suonare nel mondo l’Inno di Mameli“.

Foto: LaPresse