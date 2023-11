Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri da record! I danzatori trionfano al Grand Prix De France

L’ennesimo capolavoro di Charlène Guignard-Marco Fabbri. La coppia di danza azzurra ha inondato di meraviglia l’Angers Ice Parc vincendo per dispersione il Grand Prix De France 2023 (terzo appuntamento dell’ISU Grand Prix 2023-2024), conquistando l’undicesimo podio consecutivo nel circuito (nonché il terzo sul gradino più alto) e arrivando a 23 successi internazionali, uno in più di Carolina Kostner.

Un risultato forse scontato, ma che ha dato comunque dei segnali importanti in vista delle altre gare stagionali. I nostri ragazzi hanno infatti aumentato vistosamente i giri rispetto al Lombardia Trophy 2023, snocciolando un libero valutato 127.92 (71.98, 55.94) per il totale di 214.54. Si tratta della seconda prestazione stagionale in termini di punti dopo quella magistrale firmata da Gilles-Poirier a Skate Canada (219.02).

Inondando di bellezza il ghiaccio transalpino Charléne e Marco hanno portato in pista una proposta musicale fortemente espressiva pescata da colonne sonore diverse di film (da “Emily” a “La teoria del tutto” passando per “The dressmaker“) e perfetta per accentuare tutte le loro migliori caratteristiche. Già l’inizio è eccezionale, complice un choreo assitent jump premiato con un plebiscito di +4 che lascia spazio ad altre due difficoltà da capogiro, ovvero la sequenza di twizzles (livello 4) e lo spettacolare sollevamento curve combinato con il rotazionale (entrambi di livello 4).

Splendida poi la serie di passi a cerchio (livello 3), sfociata senza soluzione di continuità in uno dei piatti forti della casa, la trottola d’insieme (livello 4). Dopo la sequenza coreografica gli azzurri hanno quindi passato in rassegna la serie di passi su piede (livello 3), terminando poi con lo sliding move e con un sollevamento stazionario creativo e originale, anche questo apprezzato in modo particolare dalla giuria (ad eccezione di due giudici, i quali hanno attribuito all’elemento soltanto +3 per motivi oscuri).

Come da pronostico poi a nove lunghezze di distanza si sono infine accomodati i canadesi Laurence Forunier Beaudry-Nikolaj Sorensen, secondi con 124.17 (69.17, 55.00) per 205.15 precedendo i padroni di casa Lopareva-Geoffrey Brissaud, terzi con 113.87 (62.59, 51.28) per 190.82. Sale dunque a tre il numero di podi conquistati dagli azzurri al Grand Prix, in attesa della gara delle coppie che vedrà come protagonisti Conti-Macii.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 214.54 1 1 2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 205.15 2 2 3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 190.82 3 3 4 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 186.70 4 4 5 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 182.61 5 5 6 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 173.85 8 6 7 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 167.62 7 8 8 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 166.58 6 9 9 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 164.25 9 7 10 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 154.67 10 10

Foto: Valerio Origo