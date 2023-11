Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann parteciperà al Grand Prix di Espoo 2023

Prosegue l’avventura di Lara Naki Gutmann all’interno del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Dopo l’esperienza di Skate Canada infatti l’atleta trentina prenderà parte anche al Grand Prix di Espoo, penultimo appuntamento della rassegna itinerante in scena in Finlandia dal 17 al 19 novembre. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, a seguito di un giro di defezioni che hanno portato l’International Skating Union ad estendere l’invito all’azzurra.

Per Gutmann si tratterà dunque della terza esperienza in ambito Grand Prix. Nel 2021 infatti l’allieva di Gabriele Minchio aveva debuttato al Gran Premio d’Italia ottenendo l’undicesima piazza, mentre due settimane fa a Vancouver si è dovuta accontentare della nona posizione dopo uno short program molto complesso.

Il ghiaccio scandinavo si rivelerà dunque come un’occasione ghiotta di riscatto, in cui Gutmann potrà riprovare ad atterrare quegli elementi mancati nella tappa precedente.

Interessante anche lo scenario in ottica classifica, in quanto tolte le grandi big della disciplina, con nota di merito per Giappone (Kaori Sakamoto, Mana Kawabe, Rion Sumiyoshi), Corea del Sud e Stati Uniti, Lara potrà misurarsi con tante atlete di pari livello, trovandosi quindi una condizione perfetta per testare la sua forma.

