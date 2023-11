Pattinaggio artistico, Grand Prix De France 2023: Valesi-Piazza ad Angers per migliorare il loro season best

Una grande, grandissima, occasione di crescita. Anna Valesi-Manuel Piazza questo weekend parteciperanno per la terza volta in carriera a una tappa del circuito ISU Grand Prix, prendendo parte al Grand Prix De France, evento in scena ad Angers dal 3 al 5 novembre 2023.

Un palcoscenico di enorme prestigio per gli allievi di Ondrej Hotarek, Luca Dematté, Rosanna Murante, chiamati ad aumentare i giri in termini di punteggio sfruttando un parterre di avversari stimolanti. Il miglior risultato stagionale per la coppia azzurra è stato quello del Nebelhorn Trophy, dove Anna e Manuel si sono attestati in zona 150.12. Uno degli obiettivi per questa gara di prima fascia sarà quindi quella di crescere ancora su quel versante, puntando a spingersi se possibile verso quota 160 arginando gli errori.

Nell’evento di Oberstdorf infatti le sbavature sono arrivate in particolar modo negli elementi di salto, sia in parallelo che lanciati, fattore che ha fatto perdere ai pattinatori punti pesanti. Sarà quindi questo il principale scoglio da superare sul ghiaccio transalpino, dove la classifica sarà soltanto la conseguenza di quanto fatto nel corso dei due programmi, in cui Valesi-Piazza si potranno concedere il lusso di svolgere una rassegna senza pressione alcuna, pensando solo a loro stessi.

Foto: Valerio Origo