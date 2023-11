Patrick Baumgartner al miglior risultato in carriera: “Ce la giocheremo anche i prossimi giorni”

Inizia nel migliore dei modi la Coppa del Mondo di bob per l’Italia. Nel 2 al maschile è arrivato infatti il miglior risultato della carriera per Patrick Baumgartner assieme a Robert Mircea.

Gli azzurri, sul catino olimpico di Yanqing, in Cina, hanno conquistato una splendida quarta piazza che fa ben sperare anche in vista dei prossimi appuntamenti.

Il commento dell’altoatesino ai microfoni FISI: “E’ un piazzamento molto bello, siamo andati a tutta e speriamo di farlo anche nei prossimi giorni, sicuramente siamo lì a giocarcela”.

Le parole del direttore tecnico Maurizio Oioli: “Una seconda manche bellissima, con qualche centesimo perduto in partenza che si può migliorare, i progressi sono evidenti, speriamo di continuare in questo modo. Siamo soddisfatti, era molto tempo che nel due non andavamo così forte”.

Foto: Lapresse