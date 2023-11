Pallanuoto: sabato l’ottava giornata di A1, trasferte per Pro Recco e RN Savona

Ottava giornata per il campionato di Serie A1 di pallanuoto al maschile. Tutte le partite in programma domani nel pomeriggio: sarà un sabato entusiasmante con sette incontri nel giro di poche ore.

Trasferta per le prime due della classe: Pro Recco a Salerno a caccia dell’ottavo successo in altrettanti incontri, RN Savona che insegue a poca distanza (unica sconfitta proprio con i recchelini) che gioca a Palermo con il Telimar. Impegno casalingo invece per l’AN Brescia con il Posillipo.

Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le partite in programma.

Ottava giornata

Sabato 18 novembre

15.00 AN Brescia-CN Posillipo

15.00 CC Ortigia 1928-Spazio RN Camogli

15.00 Check Up RN Salerno-Pro Recco

15.00 Telimar-RN Savona

16.00 Nuoto Catania-Pallanuoto Trieste

18.00 Iren Genova Quinto-Roma Vis Nova Pallanuoto

18.30 De Akker Team-Astra Nuoto Roma

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti