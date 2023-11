Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vincono Renon e Fassa, cadono Vipiteno, Gherdeina, Merano e Cavaliers

Serata di Alps Hockey League 2023-2024 ricca di incontri. Erano cinque le sfide in programma con ben sei compagini italiane impegnate sul ghiaccio. Renon è passata sul ghiaccio di Klagenfurt con il punteggio di 5-1. Subito avanti agli altoatesini con Coatta (9:55), quindi pareggio dell’EC-KAC con Klassek al 25:57. Nel finale Renon cambia marcia e chiude i conti con il 2-1 di Giacomuzzi (39:14) il 3-1 Kostner (50:33) il 4-1 di Quinz (58:27) e il 5-1 di Amorosa (59:25).

Cadono, invece, gli Unterland Cavaliers superati in casa 4-2 dall’EC Kitzbuehel. Austriaci avanti con Niemela (23:14), quindi pareggio della formazione di Egna con Kaufmann dopo 30 secondi. Di nuovo Repo porta avanti Kitzbuehel al 33:04, quindi 3-1 di Bolterle (34:57). I Cavaliers riaprono il match al 53:55 con Kayra per il 2-3 ma Lehtonen fissa il punteggio sul 4-2 a 28 secondi dalla fine.

Al termine di un match pirotecnico, cade Vipiteno per 5-6 in casa contro Eisbaren. Dopo il primo tempo chiuso sul 2-2, gli austriaci cambiano marcia nel secondo con un parziale di 4-2. Vipiteno era passato in vantaggio con il 3-2 di Zandegiacomo (25:22), quindi 4-2 con Conci (27:03). Eisbaren ha segnato 4 reti di fila con Wilenius, Widen, ancora Wilenius e Lahoda al 37:20. Nel terzo periodo i Broncos centrano il 5-6 con Capannelli (48:49) ma gli austriaci tengono bene fino allo scadere.

Nel derby, invece, bel successo di Fassa che stende 3-0 Merano con le reti di Biondi (43:41), Schiavone (53:38) e Parmesani (59:45). Nell’ultimo match, invece, Jesenice schianta Gherdeina a domicilio con un secco 5-2, dopo che gli altoatesini avevano segnato l’1-0 dopo 28:44.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 EK Die Zeller Eisbären 16 10 1 3 2 72 40 +32 38

2 Rittner Buam SkyAlps 16 11 3 1 1 62 37 +25 36

3 SIJ Acroni Jesenice 17 9 4 3 1 71 46 +25 34

4 Wipptal Broncos Weihenstephan 16 10 3 0 3 67 44 +23 33

5 S.G. Cortina Hafro 16 7 4 3 2 59 43 +16 29

6 Red Bull Hockey Juniors 15 7 5 1 2 50 44 +6 25

7 EC Bregenzerwald 16 6 5 1 4 54 51 +3 24

8 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 16 5 5 3 3 51 51 +0 24

9 Hockey Unterland Cavaliers 16 5 5 2 4 59 57 +2 23

10 EHC Lustenau 15 6 6 2 1 61 62 -1 23

11 Steel Wings LINZ AG 16 4 7 3 2 45 50 -5 20

12 HC Meran/o Pircher 16 5 9 1 1 48 73 -25 18

13 SHC Fassa Falcons 16 3 8 3 2 47 60 -13 17

14 HK RST Pellet Celje 15 4 9 1 1 35 56 -21 15

15 HC Gherdeina valgardena.it 16 2 10 3 1 42 70 -28 13

16 EC-KAC Future Team 16 3 13 0 0 35 74 -39 9

Foto: Max Pattis