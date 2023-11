Pallanuoto femminile, sorteggiati i gironi dei Mondiali 2024: il Setterosa avrà uno scontro diretto per le Olimpiadi

Saranno solamente due i pass olimpici in palio ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile in quel di Doha. Dal 2 al 18 febbraio appuntamento in quel di Doha.

Sono stati sorteggiati oggi i gironi: per il Setterosa sfida a Sudafrica, Canada e una squadra europea che ancora deve essere scelta tra Croazia, Serbia, Germania, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Gran Bretagna o Bulgaria.

L’obiettivo è ovviamente quello di agguantare il primo posto nel raggruppamento per guadagnare l’accesso ai quarti di finale diretto: da lì una sola vittoria dividerebbe la squadra tricolore dai Giochi.

Il commento del selezionatore Carlo Silipo: “Ci alleneremo per arrivare nella migliore condizione possibile, con l’obiettivo di correggere gli errori e di proseguire nel nostro percorso di crescita, condito da vittorie entusiasmanti ma anche da passaggi a vuoto che le ragazze in Qatar non potranno permettersi”.

