Pallamano: in Serie A Gold, Brixen, Conversano e Fasano si dividono la testa della classifica

La nona giornata della regular season della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei match in agenda.

Le big non sbagliano un colpo. Brixen, Conversano e Fasano infatti si sono rispettivamente imposte contro Cassano Magnano (32-29), Teamnetwork Albatro (31-30, di strettissima misura) e Sparer Eppan (26-33), quest’ultima in trasferta.

Bella vittoria anche per il Bolzano, 29-35 nella tana del Trieste, e per gli Alperia Black Devils, 39-36 fra le mura amiche contro il Carpi, mentre a chiudere la giornata ci hanno pensato il blitz del Sassari, 26-31 a Pressano, e l’affermazione del Macagi Cingoli, 31-29 sul Secchia Rubiera.

Di seguito la classifica aggiornata ricordando che la decima giornata della stagione regolare si giocherà il 25 novembre.

Classifica: Brixen 16 pti, Conversano 16, Sidea Group Fasano 16, Bolzano 15, Alperia Black Devils 14, Cassano Magnago 12, Raimond Ego Sassari 11, Teamnetwork Albatro 6, Macagi Cingoli 6, Sparer Eppan 4, Trieste 4, Carpi 4, Pressano 1, Secchia Rubiera 1

Foto: FIGH