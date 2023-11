Pallamano femminile, Brixen abbatte Pontinia e torna leader in Serie A1

Brixen Südtirol torna al comando della regular season di Serie A1 dopo una settima giornata particolarmente interessante, caratterizzata da uno spettacolare duello per il primato provvisorio tra il team di Hubi Nössing e Cassa Rurale Pontinia.

Il realtà altoatesina ha fatto la differenza nei minuti conclusivi, l’équipe laziale ha perso in casa per un solo punto (25-26). La battaglia è stata agguerrita in tutti i sessanta minuti regolamentari, il parziale di 11-12 del primo tempo è stato confermato anche alla sirena finale. Giada Babbo è stata determinante a favore di Bressanone, nuovamente in vetta al campionato nostrano in solitaria.

Pontinia è al secondo posto davanti a Cassano Magnago che in casa non ha saputo fare la differenza contro Casalgrande Padana. Il team lombardo ha perso la propria chance di restare in pari con Brixen nella graduatoria assoluta dopo la 7a giornata, il risultato conclusivo è stato di 18 pari.

Teramo ha sopravanzato Lions Sassari per 38 a 22, mentre Jomi Salerno ha sbrigato con una relativa semplicità la pratica contro Mezzocorona, un match letteralmente a senso unico che ha pienamente rispettato il pronostico iniziale (34-19 il risultato). Semplice anche l’affermazione di AC Life Style Erice, la squadra siciliana ha meritatamente vinto per 36 a 21 contro Cellini Padova.

RISULTATI SETTIMA GIORNATA SERIE A1

Cassa Rurale Pontinia – Brixen Südtirol 25-26

Teramo – Lions Sassari 38-32

Jomi Salerno – Mezzocorona 34-19

Cassano Magnago – Casalgrande Padana 18-18

Cellini Padova – AC Life Style Erice 21-36

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA SETTIMA GIORNATA SERIE A1

Brixen Südtirol 12 pti, Cassano Magnago 11, Cassa Rurale Pontinia 10, Jomi Salerno 10, AC Life Style Erice 10, Casalgrande Padana 7, Teramo 6, Mezzocorona 2, Venplast Dossobuono 2, Cellini Padova 0, Lions Sassari 0

Foto. FIGH