Oscar Pistorius uscirà dal carcere in libertà condizionata. Condannato per l’omicidio della fidanzata

Oscar Pistorius sarà presto rilasciato in libertà condizionata. L’ormai ex atleta sudafricano, condannato per l’uccisione della fidanzata Reeva Steenkamp, uscirà anticipatamente dal carcere dopo dieci anni di reclusione. Il Dipartimento dei Servizi Correzionali ha confermato che l’uomo lascerà la prigione il 5 gennaio 2024. Il Campione Paraolimpico di Pechino 2008 (100, 200 e 400 metri categoria T44) e Londra 2012 (400 metri e 4×100) dovrà sottoporsi a “una terapia per la gestione della rabbia, sulla violenza contro le donne e svolgere servizi sociali”.

L’omicidio ebbe luogo il 14 febbraio 2013, quando la donna venne raggiunta da quattro colpi mentre si trovava nel bagno della sua villa di Pretoria. Oscar Pistorius ha sempre negato di aver ucciso la fidanzata volontariamente, affermando di averla scambiata per un ladro. L’ex atleta è in carcare dal 2014 e doveva scontare una condanna di 13 anni.

June Steenkamp, madre di Reeva, ha dichiaraato: “Non si è riabilitato. La riabilitazione richiede che qualcuno si impegni onestamente, con la piena verità del suo crimine e delle sue conseguenze. Nessuno può affermare di avere rimorsi se non è in grado di affrontare pienamente la verità“.

