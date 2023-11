Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano torna in campo al Forum stasera per cercare di ritrovare la via della vittoria in Eurolega. I meneghini ospitano oggi giovedì 16 novembre al Forum di Assago – inizio del match alle ore 20:30 – i turchi dell’Efes Istanbul nel match valido per la nona giornata della regular season 2023-2024.

Milano arriva all’appuntamento dopo il ko contro la Virtus Bologna e con uno score di due sole vittorie in otto partite. Un avvio di stagione ben sotto le attese, con anche un mediocre ottavo posto in Serie A, figlio della scelta di tenere Kevin Pangos in rosa, dell’infortunio di Billy Baron, ma soprattutto di una squadra che sembra faticare a stare dietro a Ettore Messina.

Nell’ultimo anno e mezzo, infatti, sembra che il rapporto tra il tecnico catanese e lo spogliatoio sia a dir poco borderline, con Messina che non ha ancora trovato la quadra nella sua rosa, mettendo a turno ai margini qualche giocatore, per poi riscoprirlo la partita dopo. Manca una costanza non solo dei risultati, ma anche nell’assegnare i ruoli all’interno della squadra, dove le insicurezze sono figlie prima che delle sconfitte dell’ambiente.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-EFES ISTANBUL EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Giovedì 16 novembre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Anadolu Efes Istanbul – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-EFES ISTANBUL EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo