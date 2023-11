Nuoto, Trofeo Nico Sapio: Ceccon un missile sui 200 misti di Razzetti, ottimi segnali da Pilato, Quadarella e Mora

Si chiude la prima giornata del Trofeo Nico Sapio, giunto alla quarantanovesima edizione e uno dei trampolini di lancio verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Nella vasca del Complesso Polisportivo Sciorba di Genova, abbiamo avuto delle buone notizie. Soprattutto da Thomas Ceccon, che si conferma nuovamente un fenomeno.

Un 200 misti nuotati da applausi dal ragazzo di Thiene, che domina in casa di Alberto Razzetti: parte subito a razzo e arriva con netto distacco rispetto agli avversari, firmando il record dei campionati in 1’51”90 e non andando nemmeno lontanissimo dal record nazionale. E a fine gara, non era nemmeno soddisfatto al 100%: un vero e proprio animale da gara.

Altro protagonista di giornata è Lorenzo Mora, dominante nel dorso: prima si impone nei 50 in 23’32” avanti a Michele Lamberti e Simone Stefanì, poi nei 200 supera ancora Lamberti stravincendo in 1’50”16, rifilando quasi quattro secondi a Lamberti (1’54”05) e Christian Bacico al terzo posto. Sorride anche Alessandro Miressi, il più forte nei 50 stile libero in 21”33, avanti a Lorenzo Zazzeri e all’olandese Thom De Boer; solo quarto Leonardo Deplano, apparso assai appannato.

Buonissima prova per Benedetta Pilato, che nei 50 rana donne si impone senza problemi in 29”43. Ottimi segnali sia per il parterre presente, con Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Anita Bottazzo e Lisa Angiolini come avversarie, ma soprattutto per la sua difficile settimana di avvicinamento, condizionata dall’influenza. Nonostante tutto ha voluto esserci e regalare una prestazione che fa ben sperare, prendendosi anche il terzo posto nei 200 rana vinti da Francesca Fangio.

In ambito femminile sorride anche Simona Quadarella, che nei 400 stile libero non va lontano dal suo personale, vincendo in 4’00”12 avanti alla russa Anna Egorova e a Matilde Biagiotti: un tempo molto valido considerando che siamo a novembre e che non è mai stata una quattrocentista pura. Buona anche la doppia prova di Ilaria Cusinato, che vince i 200 farfalla in 2’06”19 mancando però il tempo di qualificazione agli Europei in vasca corta, per poi essere battuta da Francesca Fresia nei 400.

