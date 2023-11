Nuoto, Fabrizio Antonelli: “Paltrinieri ha reagito dopo Fukuoka, da decidere gli 800 sl a Parigi 2024”

Gregorio Paltrinieri ha centrato l’obiettivo che si era posto per questa primissima parte di stagione: staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nei 1500 stile libero e poter pensare alle acque libere in vista dei Mondiali di Doha del mese di febbraio 2024. Greg non farà negli Assoluti di Riccione gli 800 stile libero, volendo anche simulare quello che accadrà ai Giochi, ovvero essere in gara nelle trenta vasche e poco dopo nella 10 km di fondo.

Sarà in Portogallo il carpigiano nel week end per la tappa di Coppa del Mondo, desideroso di testare la propria condizione in vista di quel che sarà. Un modo per avvicinarsi al principale appuntamento stagionale, consapevole delle proprie possibilità e mettendo in un cassetto la brutta esperienza nei Mondiali di Fukuoka. La rassegna iridata in Giappone è stata un duro colpo per Paltrineri, costretto a rinunciare ai 1500 sl per problemi fisici.

Per questo i campionati italiani sono stati l’occasione per rimettere le cose al loro posto. Un aspetto che Fabrizio Antonelli (tecnico di Paltrinieri), ai microfoni di RaiSport HD, ha sottolineato: “Paltrinieri ha reagito da campione dopo quanto è accaduto a Fukuoka. Avevamo già deciso di prenderci una stagione non di stacco, ma in cui tener conto dei carichi, parlando di un ragazzo classe ’94. Certo i problemi fisici che ha avuto hanno complicato non poco le cose e lui ha saputo ripartire come solo un atleta di altissimo livello sa fare“.

Grande soddisfazione per aver conseguito il pass a Cinque Cerchi c’è nelle parole di Antonelli: “Avevamo puntato a questa gara e non era affatto facile, visto che siamo a novembre. L’aver centrato il target è un segnale molto positivo per Paltrinieri, anche perché chiaramente qualche dubbio può originarsi dopo alcune criticità. Lui ora è molto focalizzato su quello che deve fare e la decisione di andare in Portogallo a gareggiare e non fare gli Europei in vasca corta è stata presa a ottobre anche nella logica della gestione del nuotatore“.

In vista dei Giochi le idee sono le seguenti: “Gregorio non andrà a Parigi solo certamente per puntare all’ingresso in Finale, non è nella sua e nella mia mentalità. Vedremo come organizzarci con le varie gare, sugli 800 sl vedremo che scelta fare, considerando per l’appunto il fatto di competere tra piscina e acque libere“.

Foto: LaPresse