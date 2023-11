Nuoto, si rivedono Panziera, Di Liddo e Pinzuti al meeting di Bolzano. Bene Tarantino nei 100 stile

Nella prima giornata del meeting a vocazione più internazionale tra quelli che si svolgono in Italia in autunno in vasca corta, l’Italia ritrova alcuni dei suoi campioni che, soprattutto per problemi fisici, non gareggiavano da un po’ e sancisce la crescita costante di Chiara Tarantino che va ad avvicinare il personale nei 100 stile libero, chiudendo alle spalle di una specialista come Charlotte Bonnet, che si è presa la licenza oggi di vincere ben quattro gare. La francese vince con il tempo di 53”67, precedendo Chiara Tarantino, seconda con un buon 53”99 e terzo posto per Rachele Ceracchi con il crono di 55”50.

Nei 100 stile libero uomini, dopo il successo nei 50 la scorsa settimana a Firenze, si conferma l’emergente portacolori delle Rane Rosse Gabriele Brambillaschi che si impone in 48”92, precedendo il veterano Alessandro Bori con 49”33 e Simone Locchi con 49”40.

La francese Charlotte Bonnet ha concesso il bis nei 50 rana con 30”29, sopravanzando la favorita della vigilia, la russa Nika Godun che ha chiuso in 30”62 e la statunitense Rachel Bernhardt con 30”89. Prima delle italiane la classe 2007 Mia Franco con 32”20. Nei 50 rana maschile si rivede su ottimi livelli Alessandro Pinzuti, che, dopo il suo approdo a Imola, lancia segnali interessanti e vince i 50 rana con un buon 26”79 che gli permette di precedere lo svizzero Jeremy Desplanches Jcon 27”85 e il bulgaro Voctor Rusinov con 28”70.

Margherita Panziera era sicuramente la più attesa del giorno e, pur senza strafare, ha messo un sigillo importante nei 100 dorso imponendosi con il crono di 58”99, che le ha permesso di precedere sul filo Francesca Pasquino (59”04) e Alessia Polieri con 1’00”47. In campo maschile Simone Stefanì si è imposto con un buon 52”67 davanti allo svizzero Thierry Bollin (52”95) e lo spagnolo Adrian Santos con 54”15.

Tris di Charlotte Bonnet nei 50 farfalla: la francese con 26”14 ha preceduto l’azzurra Elena Di Liddo che sta cercando di risalire la china dopo i problemi fisici e ha chiuso con 26”30, terza Nika Godun con 27”03. Tra gli uomini firma di prestigio del campione del mondo svizzero Noè Ponti che ha vinto in 22”77, precedendo Tommaso Coccato in 24”11 e l’olandese Thom De Boer con 24”16.

Anxcora una scatenata Charlotte Bonnet ha completato lopera vincendo i 100 misti in 58”60, davanti ad Alessia Polieri con 1’01”51 e alla russa Nika Godun con 1’01”83, mentre tra gli uomini vittoria bis per Noè Ponti che con 52”49, ha sopravanzato Gabriele Brambillaschi (53”89) e lo svizzero Jeremy Desplanches con 54”38. Domani alle 14.00 la seconda e ultima sessione.

Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse