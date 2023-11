Nuoto, Brambillaschi non si ferma: suoi i 50 stile a Bolzano. Successi per Di Liddo, Stefanì e Scalia

Una seconda giornata senza squilli deflagranti ma con qualche risultato di sicuro interesse quella che ha chiuso il meeting di Bolzano che, di fatto, ha aperto la breve stagione in vasca corta che si chiuderà con gli Europei di Otopeni. Noè Ponti si conferma in gran forma dopo il record nazionale nei 100 misti di ieri e piazza un tempone nei 100 farfalla, mentre in casa Italia si conferma su buoni livelli il velocista Gabriele Brambillaschi che aveva vinto i 50 stile a Firenze e si conferma anche in Alto Adige.

Brambillaschi si è aggiudicato l’ultima gara del meeting, i 50 stile libero facendo segnare il tempo di 21″80 che è il suo personale ( migliorato di oltre 3 decimi) ed ha regolato l’olandese Thom De Boer con 22″04 e Alessandro Bori con 22″63. In campo femminile la vittoria nei 50 stile è andata alla immancabile francese Charlotte Bonnet che ha fermato il cronometro a 24″72 ed ha preceduto l’azzurra Chiara Tarantino con 25″08 ed Elena Di Liddo con 25″62.

Elena Di Liddo è tornata al successo aggiudicandosi i 100 farfalla con un tempo non straordinario di 58”49, precedendo Alessia Polieri che ha chiuso in 58”85 e la russa Nika Godun (1’01”05). Nella gara maschile dominio assoluto di un Noè Ponti formato gran lusso, che ha chiuso con un tempo lontano un solo secondo dal personale, 49″85, precedendo il connazionale Jeremy Desplanches con 53″37 e il migliore degli italiani, Tommaso Coccato con 54”01.

Nei 100 rana in campo femminile Charlotte Bonnet si è confermata la migliore vincendo con 1’05″45 davanti alla statunitense Rachel Bernhardt che ha chiuso in 1’06″04 e alla russa Nika Godun con 1’06″54. Migliore delle italiane Mia Franco con 1’09″69, quinta. Nella gara maschile lo svizzero Jeremy Desplanches ha conquistato il secondo successo nella due giorni bolzanina chiudendo in 1’00″07, davanti al bulgaro Victor Rusinov (1’02″28) e all’italiano Matteo Venini con 1’02″54.

Silvia Scalia torna al successo nei 50 dorso, la sua gara prediletta, facendo segnare il tempo di 26″99, secondo posto per Francesca Pasquino con 27″23, terza Margherita Panziera con 27″61. Successo italiano anche nei 50 dorso maschile con Simone Stefanì che ha toccato prima di tutti con il tempo di 23″83, secondo posto per lo svizzero Thierry Bollin con 24″48 e terza piazza per Tommaso Coccato Tommaso con 24″85.

