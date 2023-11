Nuoto, Matteo Rivolta e Alessia Polieri completano la squadra azzurra per gli Europei in vasca corta

Si aggiungono due nomi, all’indomani delle convocazioni ufficiali, alla squadra italiana che sarà di scena dal 5 al 10 dicembre agli Europei in vasca corta di Otopeni in Romania. Il ct Cesare Butini non si è voluto privare di due specialisti della piscina da 25 metri come Alessia Polieri e Matteo Rivolta che, pur non avendo centrato il tempo limite a Genova nello scorso week end, saranno al via della competizione continentale.

Alessia Polieri, imolese ma di stanza a Caserta dove è allenata dallo scorso anno da Andrea Sabino, torna in azzurro dopo un lungo stop. Per lei finora tre medaglie europee in carriera nei 200 farfalla: l’argento di Eindhoven nel 2010, il bronzo di Chartres nel 2012 e il bronzo di Netanya nel 2015. nelle prime due uscite della stagione la nuotatrice imolese ha mostrato una crescita importante e a Genova ha migliorato il personale sui 100 farfalla in corta dopo 13 anni.

Matteo Rivolta, 32 anni, all’ultima stagione agonistica in carriera, vanta in corta un oro individuale mondiale ad Abu Dhabi nel 2021, due ori in staffetta, sempre nel 2021 e lo scorso anno a Melbourne, oltre a tre bronzi. Agli Europei Rivolta ha vinto l’oro nei 100 farfalla a Copenhagen, è stato oro nella 4×50 mista a Netanya e ha collezionato altre tre argenti. Anche Rivolta non era andato lontano dai tempi limite nei 50 e 100 farfalla al Nico Sapio di Genova.

Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse