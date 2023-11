Nuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei in vasca corta. Presenti tutti i big tranne Paltrinieri

Saranno 30 gli italiani impegnati a Otopeni (in Romania) da martedì 5 a domenica 10 dicembre per i Campionati Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Il direttore tecnico azzurro Cesare Butini ha ufficializzato quest’oggi la lista dei convocati per la rassegna continentale, primo grande evento di una stagione lunghissima che culminerà la prossima estate con i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Assente Gregorio Paltrinieri, che ha deciso di saltare questa manifestazione nonostante fosse pre-qualificato come da regolamento per proseguire nella sua preparazione verso i prossimi appuntamenti più importanti in calendario tra la vasca da 50 metri e le acque libere. Praticamente tutti gli altri big del movimento tricolore hanno risposto presente e andranno a caccia delle medaglie, o perlomeno di buone sensazioni in prospettiva futura.

Saranno presenti infatti tutti i medagliati iridati individuali in vasca lunga di Fukuoka 2023: Thomas Ceccon (oro nei 50 farfalla, argento nei 100 dorso e con la 4×100 stile libero), Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana), Benedetta Pilato (bronzo nei 50 rana) e Simona Quadarella (bronzo negli 800 sl).

L’ambiziosa delegazione tricolore verrà completata poi da Lisa Angiolini, Sofia Morini, Chiara Tarantino, Silvia Di Pietro, Giulia D’Innocenzo, Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli, Anita Bottazzo, Francesca Fangio, Martina Carraro, Sara Franceschi, Jasmine Nocentini e Sara Curtis al femminile.

Tra gli uomini scenderanno in acqua invece anche Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Luca De Tullio, Matteo Ciampi, Lorenzo Mora, Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Michele Busa, Alberto Razzetti, Christian Ferraro e Giovanni Izzo.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023

DONNE:

Lisa Angiolini, Sofia Morini, Chiara Tarantino, Silvia Di Pietro, Giulia D’Innocenzo, Simona Quadarella, Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli, Anita Bottazzo, Francesca Fangio, Benedetta Pilato, Martina Carraro, Sara Franceschi, Jasmine Nocentini, Sara Curtis.

UOMINI:

Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Luca De Tullio, Matteo Ciampi, Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Michele Busa, Alberto Razzetti, Christian Ferraro, Giovanni Izzo.

Foto: Lapresse