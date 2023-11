Nuoto, Benedetta Pilato e Alessandro Miressi convincono nelle batterie a Riccione

Sono andate in archivio le batterie del terzo e ultimo giorno degli Assoluti invernali 2023 di nuoto. Nell’impianto di Riccione una mattinata in cui gli atleti hanno sondato la loro condizione, in vista delle Finali che prenderanno il via dalle 17.30. Una rassegna nazionale che, oltre ai titoli interni al Bel Paese, andrà a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali di Doha (11-18 febbraio 2024) e darà la prima opportunità per conseguire il pass per le Olimpiadi di Parigi dell’anno venturo.

Ottimi segnali da Benedetta Pilato e Alessandro Miressi. La pugliese, staccato il biglietto olimpico nei 100 rana, ha fatto vedere ottime cose nei 50, visto il crono strepitoso di 29.58 non lontana dal suo record italiano di 29.30. Vedremo se nel pomeriggio l’azzurra saprà fare meglio. Alle sue spalle Anita Bottazzo (30.76) e Lisa Angiolini (31.04). Nei 100 sl Miressi ha ottenuto il miglior tempo di 48.42 e il suo obiettivo sarà nuotare nella Finale un crono da 47.9 grazie a cui assicurarsi la qualificazione per Parigi. Dietro di lui troviamo nelle heat Leonardo Deplano (48.94) e Manuel Frigo (49.06). Assente Thomas Ceccon, che ha deciso di chiudere anzitempo la sua avventura nei campionati.

Nei 50 rana uomini si conferma l’ottimo momento vissuto da Ludovico Viberti. Dopo il sigillo e la qualificazione nei 100, il 26.96 odierno è stato significativo davanti a Nicolò Martinenghi (27.09) e a Federico Poggio (27.30). Ricordiamo che per il pass iridato servirà 26.8 e Martinenghi è già qualificato di diritto. Nei 400 misti uomini Alberto Razzetti ha ben gestito i 400 misti, nuotando in 4:23.89, e oggi cercherà di ottenere il 4:11.0 previsto dalla FIN per la rassegna a Cinque Cerchi. Nella gara femminile priva dell’infortunata Sara Franceschi, la migliore è stata Anna Pirovano (4:49.76).

Nei 100 stile libero donne si è messa in evidenza Sofia Morini in 55.28, mentre nei 200 delfino uomini prestazione convincente di Federico Burdisso in 1:57.03. Vedremo se il lombardo saprà realizzare il crono imposto dalla Federnuoto per i Giochi (1:54.2) o per i Mondiali (1:55.0). Migliori tempi nei 100 dorso donne di Anita Gastaldi (1:01.77) e nei 100 delfino donne di Sonia Laquintana (59.67). A conclusione, nelle serie lente degli 800 stile libero femminili Anna Chiara Mascolo ha ottenuto il best time di 8:51.31, in attesa di Simona Quadarella nel pomeriggio, mentre nelle 16 vasche al maschile Tommaso Gallesio ha siglato il miglior crono in 8:16.48.

