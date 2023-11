Coppa Italia, Cagliari di nuovo all’ultimo respiro: Udinese battuta, raggiunti gli ottavi con il Milan

Cagliari di nuovo all’ultimo respiro. La squadra di Claudio Ranieri ottiene la seconda vittoria in fila all’ultimo secondo: dopo il successo in campionato sul Frosinone, arriva anche il largo sorriso nei sedicesimi di Coppa Italia battendo l’Udinese, grazie a un gol all’ultimo secondo di Gianluca Lapadula. Rossoblu che giocheranno dunque gli ottavi con il Milan.

Primo tempo in cui le emozioni fanno fatica ad arrivare. Al 16′ Di Pardo alza bandiera bianca per problemi muscolari, al suo posto Zappa. La prima chance è proprio per il Cagliari con Oristanio servito da Jankto, ma Okoye compie un miracolo a botta sicura. Al 24′ Kamara può propiziare l’1-0, ma pecca di egoismo e spara fuori da buona posizione, l‘Udinese poi rischia tra il 30′ e il 33’ ma Okoye salva su Shomurodov e Oristanio.

Nel secondo tempo Ranieri decide di cambiare Jankto per inserire Obert. Ma al 63′ arriva il gol di Guessand che manda in vantaggio l’Udinese: Thauvin serve un cioccolatin oper Guessand che insacca di testa l’1-0. Il Cagliari si riversa in avanti e trova il pari all’80’: una punizione di Viola dai 30 metri si rivela una sciabolata diretta in porta, con Okoye che legge erroneamente la morbida traiettoria. Supplementari con poche emozioni, con due squadre stanchissime, ma al minuto 120 Lapadula la risolve, mettendo in rete un suggerimento di Petagna.

Foto: LaPresse