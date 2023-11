ATP Finals 2023: Novak Djokovic batte Hurkacz, ma ora deve tifare Sinner per qualificarsi

Novak Djokovic vince il suo secondo match alle ATP Finals 2023 di Torino, ma nel Girone Verde si ritrova senza avere in mano il proprio destino. Il successo su Hubert Hurkacz arriva per 7-6(1) 4-6 6-1, ma l’effetto del parziale vinto dal polacco è pesante sul serbo. Sarà qualificato, infatti, soltanto in caso di vittoria di Jannik Sinner contro Holger Rune questa sera: se il danese dovesse prevalere, arriverebbe l’eliminazione.

La curiosità principale è risultata essere legata allo stato di forma di Hurkacz, che comunque arrivava da un ottimo momento, e dal fatto che si tratti del suo primo vero match giocato a Torino, tolta l’esibizione con Fritz di due giorni fa. La risposta che si vede al Pala Alpitour consegna una versione ottima del polacco, che soffre un minimo solo nel primo game, poi di problemi ne ha relativamente pochi. Il tutto anche perché, quanto ad ace, non si fa pregare: saranno 10 nel solo set d’apertura. Che, inevitabilmente, finisce al tie-break, dove però il dritto si consegna più nelle mani di qualsiasi altra cosa che del campo. Risultato: 7-1 Djokovic.

Le cose, però, evolvono in fretta. Il quinto game del secondo set si rivela manna dal cielo per Hurkacz, che ritrova la profondità del dritto e una grande aggressività. Un doppio fallo di Djokovic completa il quadro: break a zero, 3-2 per il polacco. Tutto rischia di cambiare ancora nell’ottavo gioco, in cui un doppio fallo e un rovescio in rete del vincitore di Shanghai portano il numero 1 del mondo ad avere due chance di rientrare. Scena successiva: ace, ace, ace, smash vincente, 5-3. Che diventa 6-4 in pochi minuti. E al Pala Alpitour tutti sanno cosa vuol dire questo: Sinner è tra i migliori quattro, là dove, tra uomini e donne, ci era andata più vicina di tutte Sara Errani (WTA Finals 2012, al tempo si chiamavano WTA Tour Championships).

Come in un film, il terzo set sembra quasi diventare inutile. O meglio, per il polacco sarebbe anche utile per varie ragioni (di punti e non solo), ma il suo rendimento semplicemente crolla. Campo libero per Djokovic, che dal 2-1 trova due break di fila e porta a casa un match che, alla prova dei fatti, non significa molto per lui per com’è andato. Ha sempre giocato tre parziali finora, e adesso è anche a rischio uscita di scena come gli è accaduto solo quattro volte (2007, 2009, 2011, 2019, escludendo il 2017 in cui alle Finals non ci è proprio arrivato).

Diventa complicato parlare ora di numeri e vincenti, sebbene sia straniante il confronto tra i rendimenti con prima e seconda di Djokovic (75%-73% di punti vinti) e di Hurkacz (85%-32%). Sostanzialmente, è sul secondo dato che si decide tutto, ma la vera decisione giungerà stasera.

Foto: LaPresse