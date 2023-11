Next Gen ATP Finals 2023, risultati 28 novembre. Nel Gruppo Rosso vincono Luca Van Assche ed Hamad Medjedovic

Si sono aperte a Gedda, in Arabia Saudita, le Next Gen ATP Finals 2023 di tennis, torneo riservato agli atleti Under 21 che hanno raccolto il maggior numero di punti nel ranking ATP nel corso dell’anno solare: nella prima giornata della prima fase a gironi si sono registrate in casa Italia la vittoria di Flavio Cobolli e la sconfitta di Luca Nardi, entrambi impegnati nel Gruppo Verde.

Nel Gruppo Verde Flavio Cobolli, numero 5 del seeding, ha sconfitto in quattro set l’elvetico Dominic Stricker (3), battuto con il punteggio di 4-2 3-4 (7) 4-1 4-2, maturato in un’ora e 41 minuti di gioco. L’azzurro domani se la vedrà con il transalpino Arthur Fils (1), il quale oggi ha piegato in cinque set l’altro italiano approdato alla manifestazione, Luca Nardi, testa di serie numero 7, uscito sconfitto dal confronto con lo score di 2-4 4-3 (6) 4-2 1-4 4-2 dopo due ore e sei minuti di aspra battaglia sportiva.

Nel Gruppo Rosso l’altro francese Luca Van Assche (2) ha regolato il giordano Abdullah Shelbayh (wild card, 8) con il punteggio di 4-3 (5) 3-4 (5) 4-1 4-1 dopo un’ora e 58 minuti, mentre in tarda serata il serbo Hamad Medjedovic (6) ha avuto la meglio sullo statunitense Alex Michelsen (4) nel match più lungo di giornata, conclusosi con lo score di 4-2 4-3 (3) 3-4 (3) 3-4 (5) 4-3 (4) dopo due ore e 27 minuti.

NEXT GEN ATP FINALS 2023 – RISULTATI 28 NOVEMBRE

Gruppo Verde

Arthur Fils (Francia, 1) b. Luca Nardi (Italia, 7) 2-4 4-3 (6) 4-2 1-4 4-2

Flavio Cobolli (Italia, 5) b. Dominic Stricker (Svizzera, 3) 4-2 3-4 (7) 4-1 4-2

Gruppo Rosso

Luca Van Assche (Francia, 2) b. Abdullah Shelbayh (Giordania, WC, 8) 4-3 (5) 3-4 (5) 4-1 4-1

Hamad Medjedovic (Serbia, 6) b. Alex Michelsen (Stati Uniti, 4) 4-2 4-3 (3) 3-4 (3) 3-4 (5) 4-3 (4)

