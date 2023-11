Golf, si sdoppia ancora il DP World Tour: sei azzurri in Sudafrica mentre Bovari rimane in Australia

Per la seconda settimana consecutiva sono due i tornei in programma per l’opening swing del DP World Tour 2024. In Sudafrica va in scena l’Investec South African Open Championship, mentre in Australia spazio all’ISPS HANDA Australian Open. Folta la pattuglia azzurra che si presenterà al via dei due tornei, in sei hanno deciso per il viaggio nella terra degli Springboks mentre il solo Pietro Bovari proseguirà l’avventura Down Under.

Nella prima settimana stagionale si sono imposti due padroni di casa: al Joburg Open ha prevalso Dean Burmester dopo il suicidio nell’ultimo giro di Thriston Lawrence, mentre all’Australian PGA Championship ha trovato la sua terza vittoria sul Tour Min Woo Lee. Tutti e tre giocheranno i due tornei anche questo fine settimana con Burmester e Lee che andranno alla ricerca della clamorosa doppietta.

Ci sarà il debutto nella nuova stagione per Edoardo Molinari e Filippo Celli, che raggiungono in Sudafrica i quattro golfisti saliti dal Challenge Tour. Matteo Manassero e Francesco Laporta hanno superato il taglio settimana scorsa alternando momenti di buon golf ad errori più evidenti, per loro l’obiettivo è giocare nuovamente il weekend e poi provare a scalare la classifica. Andrea Pavan e Lorenzo Scalise, dopo aver fatto solo i primi due giri al Joburg Open, vogliono salire di colpi e stare in campo tutta la settimana, mentre Renato Paratore non è iscritto al torneo.

In Australia vuole continuare a far bene Pietro Bovari. Il milanese classe 2001 ha raccolto settimana scorsa il suo miglior risultato in carriera sul DP World Tour con il 29° posto a pari merito e un punteggio totale di -6. Raccogliere punti pesanti per Bovari è fondamentale in quanto l’azzurro non è in possesso della carta piena per il massimo circuito ma, con grandi risultati, può ambire ad essere sempre più spesso al via dei tornei del DP.

Sul Blair Atholl Golf & Equestrian Estate di Johannesburg (Sudafrica) bisognerà fare grandissima attenzione ai padroni di casa, che si esaltano sempre davanti al proprio pubblico. Per il resto nomi di spicco nel field non si intravedono, con un parterre di giocatori molto più qualificato in Australia. Al The Australian Golf Club di Sydney infatti lo spettacolo è assicurato, saranno sul tee della uno, tra gli altri, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il vice capitano di Ryder Nicolas Colsaerts, lo scozzese Robert MacIntyre, il polacco Adrian Meronk che difende il titolo e il cileno Joaquin Niemann. Assolutamente da tenere in considerazione anche i padroni di casa guidati da Min Woo Lee e Adam Scott.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli