Nel destino di Sinner c’è De Minaur: da Toronto a Malaga, c’è sempre l’australiano

La finale della Coppa Davis 2023 di tennis tra Italia ed Australia disputata a Malaga, in Spagna, ha sancito l’ennesimo capitolo in favore di Jannik Sinner negli incroci con Alex De Minaur: su sei match disputati l’italiano ha sempre vinto, in maniera netta in quasi tutti i confronti.

L’oceanico, infatti, è tra le vittime preferite di Sinner, che gli ha concesso appena un set in sei precedenti, con un altro incrocio che non è andato in scena agli ottavi di Parigi-Bercy 2023 dopo il forfait del tennista italiano, che sarebbe dovuto tornare in campo a poche ore dalla fine del match precedente.

Nella finale delle Next Gen ATP Finals del 2019 Sinner ha battuto l’australiano per 4-2 4-1 4-2, conquistando così il titolo, mentre nel 2020 nei quarti di Sofia l’azzurro ha perso l’unico set ceduto nel complesso all’oceanico, terminato al tie break, prima di vincere in rimonta per 6-7 (3) 6-4 6-1.

Due sfide nel 2022, con l’azzurro vittorioso in tre set negli ottavi degli Australian Open, Slam di casa per De Minaur, battuto per 7-6 (3) 6-3 6-4, ed in due partite nei sedicesimi del Masters 1000 di Madrid, con l’incontro vinto da Sinner, al 100° successo in carriera, per 6-4 6-1,

Col lo stesso punteggio Sinner si è imposto quest’anno in finale nel Masters 1000 di Toronto, primo torneo di quella categoria conquistato dall’altoatesino, infine ieri è arrivata la vittoria per 6-3 6-0 con cui l’azzurro ha dato il punto decisivo all’Italia per la conquista della Coppa Davis.

PRECEDENTI SINNER-DE MINAUR (6-0)

2023 Davis Cup Finals Spain Indoor Hard F Jannik Sinner 63 60 – Vittoria della Coppa Davis

2023 ATP Masters 1000 Paris France Indoor Hard R16 Alex de Minaur per forfait

2023 ATP Masters 1000 Canada Canada Outdoor Hard F Jannik Sinner 64 61 – Primo titolo ATP Masters 1000

2022 ATP Masters 1000 Madrid Spain Outdoor Clay R32 Jannik Sinner 64 61 – Vittoria n° 100 in carriera

2022 Australian Open Australia Outdoor Hard R16 Jannik Sinner 76(3) 63 64

2020 Sofia Bulgaria Indoor Hard QF Jannik Sinner 67(3) 64 61

2019 Next Gen ATP Finals Italy Indoor Hard F Jannik Sinner 42 41 42 – Next Gen ATP Finals

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito