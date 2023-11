NBA, risultati della notte (20 novembre): gli Utah Jazz di Fontecchio cedono all’overtime, brutte sconfitte per Jokic e Doncic

Nella nella notte italiana di oggi si sono giocate nove partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tra i risultati vanno sottolineati i ko subiti dai Denver Nuggets a Cleveland e dai Dallas Mavericks in casa contro i Kings. Nuova sconfitta, invece, per Simone Fontecchio e i suoi Jazz. Andiamo a scoprire come sono andate a finire tutte le partite.

Servono due supplementari ai Phoenix Suns per espugnare, alla fine, il campo degli Utah Jazz per 137-140. Ospiti che guidano il match per quasi tutto il primo tempo, ma senza mai scappare via, e nella ripresa permettono a Utah di passare in vantaggio. Ma l’ottovolante si ferma sullo zero sulla sirena, obbligando le due squadre a due overtime. E qui sono i canestri di Durant, Allen e Booker a fare la differenza, con Durant che chiude con 39 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. Per Simone Fontecchio, invece, 17’30” con tre punti. Cadono i Denver Nuggets in casa dei Cleveland Cavaliers per 121-109. Match che vede i Cavs sempre avanti e Jokic e compagni non riuscire a reagire, con Darius Garland top scorer con 26 punti, mentre a Jokic non basta la doppia doppia con 18 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

Vittoria di misura per i Boston Celtics che superano i Memphis Grizzlies 100-102. Vittoria meritata, con Boston quasi sempre avanti, anche se non riesce mai a chiuderla e, così, serve una schiacciata di Porzingis a un minuto dalla fine e poi un’ottima difesa per portare a casa il successo. Non bastano a Memphis i 30 punti di Desmond Bane e i 28, con 12 rimbalzi, di Santi Aldama. Cadono anche i Dallas Mavericks di Luka Doncic, che cedono in casa contro i Sacramento Kins per 113-129. Match che resta in equilibrio per tre quarti, ma poi i Kings scappano via trascinati dai 32 punti e 13 rimbalzi di Domantas Sabonis e dai 30 punti di De’Aaron Fox. Per i texani, invece, non bastano i 25 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic.

Nuova sconfitta per i Brooklyn Nets che in casa cedono ai Philadelphia Sixers per 99-121. Match che dura poco meno di due quarti, poi i Sixers scappano via e chiudono il discorso toccando anche il +27 a fine terzo quarto. Match in cui Joel Embiid sfiora la tripla doppia con 32 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, ma da evidenziare anche i 25 punti e 10 assist di Tyrese Maxey. Vittoria di strettissima misura, invece, per i Los Angeles Lakers che superano gli Houston Rockets 105-104. E la vittoria porta il nome e cognome di LeBron James, con il campione dei californiani che non solo mette a referto 37 punti e 8 assist, ma segna anche il libero della vittoria a 2” dalla sirena.

Negli ultimi tre match di giornata, infine, vittoria dei Toronto Raptors sui Detroit Pistons per 142-113, con 23 punti di Pascal Siakam; successo degli Orlando Magic sugli Indiana Pacers per 116-128, con Paolo Banchero top scorer con 24 punti; e infine vittoria per gli Oklahoma City Thunder che espugnano il campo dei Portland Trail Blazers con un netto 91-134, con 28 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

I RISULTATI DELLA NOTTE (20 NOVEMBRE)

