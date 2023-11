NBA, i risultati della notte (3 novembre). Cominciato l’In Season Tournament: bene Milwaukee e Denver, Curry regala la vittoria in extremis a Golden State

È stato inaugurato questa notte l’In-season Tournament, torneo di metà stagione simile a una Coppa Nazionale che coinvolge tutte le trenta squadre dell’NBA. In tutto si sono giocati sette match validi sia per la prima giornata della fase a gironi (in totale ci sono sei gruppi da cinque squadre, sorteggiati in maniera del tutto casuale sulla base del rendimento dello scorso anno, mantenendo però la divisione tra le due Conference) che per la regular season di NBA e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel Gruppo A della Eastern Conference bene Indiana, che ha battuto Cleveland in casa per 121-116 grazie a un ottimo quarto periodo (33-29) e ha dunque conquistato momentaneamente la vetta solitaria del girone (da ricordare che accederanno alla fase successiva, ovvero i quarti di finale, soltanto le prime di ogni girone più le due migliori seconde, una da ciascuna conference). Fondamentali per i Pacers i 27 punti e 9 rimbalzi di Myles Turner, i 19 punti e 7 rimbalzi di Bruce Brown e i 18 punti e 13 assist di Tyrese Haliburton. Inutili invece per i Cavaliers gli addirittura 38 punti, 9 assist e 5 rimbalzi di Donovan Mitchell e i 14 a testa di Evan Mobley (autore anche di 10 rimbalzi, 5 assist e 3 palle rubate) e Darius Garland.

Vittoria casalinga importante per Milwaukee nel Girone B ad Est: i ragazzi di Adrian Griffin si sono avvantaggiati nei minuti finali contro New York e poi sono rimasti avanti fino al 110-105 conclusivo. Da segnalare in casa Bucks i 30 punti di uno scatenato Damian Lillard, ma anche i 22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Giannis Antetokounmpo, i 12 punti e 9 rimbalzi di Khris Middleton e le 8 stoppate di Brook Lopez. Dall’altra parte sono stati ininfluenti i 45 di un ottimo Jalen Brunson, i 17 di Quentin Grimes e i 16 punti e 12 rimbalzi di Julius Randle.

Sempre nel Gruppo B ad Est, Miami ha battuto in casa Washington per 121-114, nonostante un ultimo periodo da 33-20 in favore degli ospiti. Decisivi per gli Heat i 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di Tyler Herro, i 20 punti e 7 rimbalzi di Jimmy Butler e i 18 a ciascuno per Bam Adebayo e Duncan Robinson. Non sono invece stati abbastanza per i Wizards i 22 di Kyle Kuzma e i 19 di Jordan Poole, in una serata in cui Danilo Gallinari ha giocato per meno di dieci minuti, trovando 6 punti, 3 rimbalzi e 3 assist.

Nel Girone C ad Est, Brooklyn ha sconfitto in trasferta Chicago con un grandissimo ultimo quarto, in cui il gruppo di Jacque Vaughn ha ribaltato il match dal 78-80 di inizio periodo al 109-107 finale. Sugli scudi per i Nets Dorian Finney-Smith, Mikal Bridges e Cam Thomas, rispettivamente con 21, 20 e 17 punti, mentre tra le fila dei Bulls non sono serviti i 24 a testa di Zach LaVine e DeMar DeRozan e i 18 di Coby White.

Nel Gruppo A della Western Conference, Portland ha superato Memphis in casa all’overtime per 115-113, dopo aver pareggiato i conti nei tempi regolamentari a 8” dalla fine con due tiri liberi di Shaedon Sharpe. Proprio quest’ultimo è stato uno dei migliori realizzatori dei Trail Blazers con i suoi 22 punti. Come lui, hanno poi fatto bene anche Jerami Grant con 26 punti e 8 rimbalzi, Malcolm Brogdon con 24 punti, 10 assist e 7 rimbalzi e DeAndre Ayton con 16 punti e 12 rimbalzi, mentre ai Grizzlies, alla loro sesta sconfitta stagionale in altrettante partite (unica squadra ancora a secco di vittorie), non sono bastati i 33 di Desmond Bane e i 30 punti e 10 rimbalzi di Jaren Jackson Jr.

Nel Girone B ad Ovest, buonissima prova di Denver, che ha battuto in casa Dallas per 125-114. Fondamentali per i Nuggets i 33 punti, 14 rimbalzi e 9 assist di uno stratosferico Nikola Jokic, i 18 punti e 9 rimbalzi di Michael Porter Jr. e i 18 a testa di Aaron Gordon (autore anche di 8 rimbalzi e 6 assist) e Jamal Murray (per lui anche 13 assist). Non sono invece serviti a nulla ai Mavericks i 34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di Luka Doncic (pesano le sue 9 palle perse) e i 22 di Kyrie Irving.

Infine, nel Girone C della Western Conference, Golden State ha superato in extremis in casa Oklahoma per 141-139 grazie a layup di Steph Curry a 0.2 secondi dalla fine (da segnalare che inizialmente il canestro era stato annullato per interferenza di Draymond Green, ma poi è stato convalidato dopo la visione del replay dell’azione). Proprio Curry è stato il migliore dei suoi con 30 punti, in un match in cui ben sei giocatori in casa Warriors hanno messo a referto 15 o più punti (tra questi spiccano Dario Saric, Jonathan Kuminga e Klay Thompson, rispettivamente con 20, 19 e 18 punti). Dall’altra parte sono stati inutili i 29 di Luguentz Dort, i 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist di Chet Holmgren e i 18 a testa di Jalen Williams e Josh Giddey.

I RISULTATI DI GIORNATA E LE CLASSIFICHE DELL’IN-SEASON TOURNAMENT

EASTERN CONFERENCE – GRUPPO A

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 121-116

CLASSIFICA

Indiana Pacers 1-0

Atlanta Hawks 0-0 *

Detroit Pistons 0-0 *

Philadelphia 0-0 *

Cleveland 0-1

*Una partita in meno

EASTERN CONFERENCE – GRUPPO B

Milwaukee Bucks – New York Knicks 110-105

Miami Heat – Washington Wizards 121-114

CLASSIFICA

Miami Heat 1-0

Milwaukee Bucks 1-0

Charlotte Hornets 0-0 *

New York Knicks 0-1

Washington Wizards 0-1

*Una partita in meno

EASTERN CONFERENCE – GRUPPO C

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 109-107

CLASSIFICA

Brooklyn Nets 1-0

Boston Celtics 0-0 *

Orlando Magic 0-0 *

Toronto Raptors 0-0 *

Chicago Bulls 0-1

*Una partita in meno

WESTERN CONFERENCE – GRUPPO A

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies 115-113

CLASSIFICA

Portland Trail Blazers 1-0

Los Angeles Lakers 0-0 *

Phoenix Suns 0-0 *

Utah Jazz 0-0 *

Memphis Grizzlies 0-1

*Una partita in meno

WESTERN CONFERENCE – GRUPPO B

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 125-114



CLASSIFICA

Denver Nuggets 1-0

New Orleans Pelicans 0-0 *

Houston Rockets 0-0 *

LA Clippers 0-0 *

Dallas Mavericks 0-1

*Una partita in meno

WESTERN CONFERENCE – GRUPPO C

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 141-139

CLASSIFICA

Golden State Warriors 1-0

Minnesota Timberwolves 0-0 *

Sacramento Kings 0-0 *

San Antonio Spurs 0-0 *

Oklahoma City Thunder 0-1

*Una partita in meno

Foto: LaPresse