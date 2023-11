NBA, i risultati della notte (17 novembre): sconfitte per Gallinari e Fontecchio, LeBron James fondamentale nel successo dei Lakers

È proseguito questa notte l’In-season Tournament, torneo di metà stagione simile a una Coppa Nazionale che coinvolge tutte le trenta squadre dell’NBA. Dalle 1:00 in poi si sono giocati in tutto ben undici incontri, validi anche per la regular season, e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel gruppo A della Eastern Conference bene Philadelphia, che batte in trasferta Atlanta per 126-116 e si prende il secondo posto in solitaria nel girone con 2-1 (in vetta c’è sempre Indiana con 2-0). Fondamentali per i 76ers i 32 punti di Joel Embiid, i 29 punti e 10 rimbalzi di Tobias Harris e i 19 di Tyrese Maxey, mentre agli Hawks non bastano le doppie doppie di Trae Young (22 punti e 13 assist), Jalen Johnson (18 punti e 10 rimbalzi) e Clint Capela (17 punti e 11 rimbalzi). Nello stesso gruppo arriva la vittoria anche di Cleveland, capace di sconfiggere Detroit per 108-100. Decisivi per i Cavaliers (privi di Donovan Mitchell) i 28 punti di Darius Garland e i 18 a testa di Evan Mobley (autore anche di 10 rimbalzi) e Max Strus. Inutili invece per i Pistons, al loro decimo ko consecutivo, i 20 i di Cade Cunningham.

Nel girone B a Est è tutto abbastanza facile per Milwaukee: dopo un primo quarto sofferto contro Charlotte (28-37), i ragazzi di Adrian Griffin cambiano infatti ritmo e dominano fino al 130-99 finale. Al termine della partita sono ben sette i giocatori in doppia cifra per i Bucks: tra questi spiccano Damian Lillard con 27 punti, Malik Beasley con 20 e Giannis Antetokounmpo con 16 (da segnalare che il greco mette a referto anche 9 assist e 8 rimbalzi). Ininfluenti per gli Hornets i 37 di LaMelo Ball e i 17 di Miles Bridges (al rientro in campo dopo oltre un anno di assenza). Sempre nel gruppo B, bel successo anche per New York, che sconfigge in trasferta Washington (dunque matematicamente già eliminato) per 120-99. In casa Knicks sono importantissimi i 32 punti di Jalen Brunson, i 27 di Immanuel Quickley e i 22 di Julius Randle (autore anche di 8 assist e 7 rimbalzi), mentre non sono sufficienti per i Wizards i 19 di Kyle Kuzma e i 18 di Deni Avdija, in una serata in cui Danilo Gallinari realizza 7 punti, 6 rimbalzi, due stoppate e un assist in 17 minuti di gioco.

Nel girone C dell’Eastern Conference Boston vince sul campo di Toronto per 108-105 e sale in testa alla classifica con 2-0. È un successo di squadra quello dei Celtics, visto che ben sette giocatori terminano la partita con 11 o più punti (Jaylen Brown e Jayson Tatum i migliori rispettivamente con 23 e 17). Dall’altra parte non sono invece sufficienti i 23 a testa di Pascal Siakam e Dennis Schröder. Nel medesimo gruppo si impone anche Orlando sul parquet di Chicago per 103-97, nonostante un secondo tempo da 64-55 in favore degli avversari. A fine match il migliore dei Magic è Franz Wagner con 21 punti, ma meritano di essere menzionati anche Jonathan Isaac con i suoi 18 punti (e 9 rimbalzi) e Gary Harris con 15, in una serata in cui Paolo Banchero realizza 13 punti e 8 rimbalzi, ma perde ben 7 palle. Ininfluenti per i Bulls i 34 di Zach LaVine e i 23 di DeMar DeRozan.

Nel girone A ad ovest i Los Angeles Lakers giocano un ottimo match sul campo di Portland e si impongono per 107-95, conquistando la terza vittoria in altrettante partite nell’In-season Tournament e ipotecando dunque il passaggio del turno. Da segnalare per la franchigia californiana soprattutto i 35 punti e 9 assist di un incredibile LeBron James, i 16 punti e 14 rimbalzi di Anthony Davis e i 14 di D’Angelo Russell. Non bastano invece ai Trail Blazers i 24 di Jerami Grant e i 17 a testa di DeAndre Ayton e Shaedon Sharpe. Nello stesso girone Phoenix sconfigge Utah per 131-128 e conquista il primo successo nella competizione. Decisivi per i Suns (sempre senza Bradley Beal) i 38 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di un clamoroso Kevin Durant (molto importante una sua tripla a 19’’ dalla fine che ha permesso alla sua squadra di allungare sul 129-125) e i 24 punti e 15 assist di Devon Booker. Non sono invece sufficienti per i Jazz i 37 di Jordan Clarkson, i 21 di Lauri Markkanen e i 15 punti e 14 rimbalzi di John Collins, in una partita in cui Simone Fontecchio mette a referto 8 punti e un rimbalzo in poco più di 15 minuti.

Nel gruppo B della Western Conference arriva la vittoria a sorpresa di New Orleans in casa contro Denver (115-110). Fondamentali per i Pelicans i tre giocatori con 21 o più punti, ovvero Zion Williamson con 26, Jonas Valanciunas con 22 e Brandon Ingram con 21, mentre non servono a nulla ai Nuggets la clamorosa tripla doppia da 26 punti, 18 assist e 16 rimbalzi di Nikola Jokic, i 25 punti e 9 rimbalzi di Christian Braun e i 18 punti e 11 rimbalzi di Michael Porter Jr.. Sempre nel girone B, vittoria importante per i Los Angeles Clippers, che sconfiggono in casa Houston per 106-100. A fine incontro vanno evidenziati per la franchigia californiana i 26 punti e 8 rimbalzi di Kawhi Leonard, i 24 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di James Harden e i 23 di Paul George.

Infine, nell’unica partita del gruppo C ad ovest, Sacramento batte in trasferta San Antonio per 129-120 grazie soprattutto a una quarta frazione da 34-26. Determinante per i Kings uno scatenato De’Aaron Fox da addirittura 43 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, ma sono importanti anche Domantas Sabonis con i suoi 27 punti, 14 rimbalzi e 7 assist e Malik Monk con 20 punti e 8 rimbalzi. Non sono invece abbastanza per gli Spurs, alla loro settima sconfitta consecutiva, i 28 punti di Zach Collins, i 27 di Victor Wembanyama e i 21 di Keldon Johnson.

I RISULTATI DELLA NOTTE E LE CLASSIFICHE DELL’IN-SEASON TOURNAMENT

EASTERN CONFERENCE



GRUPPO A

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 116-126

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 108-100

CLASSIFICA

1. Indiana Pacers 2-0 *

2. Philadelphia 76ers 2-1

3. Cleveland Cavaliers 1-1 *

4. Atlanta Hawks 1-1 *

5. Detroit Pistons 0-3

*Una partita in meno

GRUPPO B

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 99-130

Washington Wizards – New York Knicks 99-120

CLASSIFICA

1. Milwaukee Bucks 2-0 *

2. Miami Heat 2-0 *

3. New York Knicks 1-1 *

4. Charlotte Hornets 1-2

5. Washington Wizards 0-3

*Una partita in meno

GRUPPO C

Toronto Raptors – Boston Celtics 105-108

Chicago Bulls – Orlando Magic 97-103

CLASSIFICA

1. Boston Celtics 2-0 *

2. Brooklyn Nets 2-1

3. Orlando Magic 1-1 *

4. Toronto Raptors 0-1 **

5. Chicago Bulls 0-2 *

*Una partita in meno

**Due partite in meno

WESTERN CONFERENCE

GRUPPO A

Utah Jazz – Phoenix Suns 128-131

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 95-107

CLASSIFICA

1. Los Angeles Lakers 3-0

2. Utah Jazz 2-1

3. Phoenix Suns 1-1 *

4. Portland Trail Blazers 1-2

5. Memphis Grizzlies 0-3

*Una partita in meno

GRUPPO B

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 106-100

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 115-110

CLASSIFICA

1. New Orleans Pelicans 2-1

2. Denver Nuggets 2-1

1. Houston Rockets 1-1 *

4. Dallas Mavericks 1-2

5. Los Angeles Clippers 1-2

*Una partita in meno

GRUPPO C

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 120-129

CLASSIFICA

1. Sacramento Kings 2-0 *

2. Minnesota Timberwolves 2-0 *

3. Golden State Warriors 1-1 *

4. Oklahoma City Thunder 1-2

5. San Antonio Spurs 0-3

*Una partita in meno

Foto: LaPresse