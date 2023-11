F1, Carlos Sainz: “Aston Martin un po’ più veloce di noi, abbiamo finito dove meritavamo”

Gara senza infamia e senza lode a Interlagos per Carlos Sainz, che ha concluso in sesta posizione il Gran Premio di San Paolo 2023 valevole come ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 7° in griglia (6° di fatto con l’incidente del compagno di squadra Charles Leclerc nel giro di formazione), lo spagnolo della Ferrari ha superato la Mercedes di Lewis Hamilton perdendo però una posizione con la Red Bull di Sergio Perez e restando quindi fuori dalla top5 senza riuscire mai ad attaccare l’Aston Martin di Lance Stroll.

“Abbiamo finito la gara nella posizione che meritavamo. L’Aston Martin era un po’ più veloce di noi, come a Zandvoort: un circuito con curve più lunghe, un po’ di degrado e qui ha recuperato ritmo. McLaren e Red Bull di un altro pianeta, se fossimo partiti meglio forse potevamo lottare con Stroll, ma abbiamo avuto problemi con la frizione per tutto il weekend e questo ha condizionato le nostre partenze“, racconta il madrileno.

“Su questa pista sapevo che non sarebbe stato facile con la nostra macchina di quest’anno. Siamo andati meglio in qualifica, ma 71 giri su queste curve per gomme e bilanciamento erano difficili. Ripeto, come a Zandvoort, dove Alpine e Aston sono state forti, come oggi”, aggiunge il 29enne iberico della Rossa ai microfoni di Sky Sport dopo il GP brasiliano.

