Mulhouse-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi martedì 14 novembre (ore 21.00) si gioca Mulhouse-Milano, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le meneghine hanno esordito spazzando via la poco quotata compagine serba del Stara Pazova, e questa sera contro le francesi del Mulhouse Alsace si giocano una grande fetta di qualificazione al turno successivo prima del difficile doppio confronto con Campionesse d’Europa del VafikBank Istanbul.

Milano è impegnata in un vero tour de force con questa che è la terza partita in sei giorni. Dopo aver sconfitto 3-1 Novara domenica nel big match del campionato di Serie A1 è subito il momento di rituffarsi nella massima competizione europea. Le ragazze di Gaspari, con una Egonu in costante crescita di forma, hanno esordito in Champions League con una vittoria convincente, e questa sera davanti al proprio pubblico è fondamentale la vittoria contro la compagine transalpina del Mulhouse. Le francesi sono state battute per 3-0 dal VafikBank nella prima giornata del girone, ma due dei tre set disputati sono stati assai lottati. Mentre in campionato il Mulhouse ha raccolto cinque vittorie su sei uscite, con la sconfitta arrivata nel weekend nello scontro diretto che metteva in palio il primato contro il Paris.

Mulhouse Alsace-Allianz Vero Volley Milano non avrà in Italia una copertura televisiva, la partita sarà visibile previo abbonamento su Euro Volley Tv mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 14 novembre

Ore 21.00 Mulhouse Alsace vs Allianz Vero Volley Milano

PROGRAMMA MILANO-STARA PAZOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia / Valerio Origo