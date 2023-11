MotoGP, scatta il weekend di Valencia: inizia l’ultimo duello tra Bagnaia e Martin!

Ci siamo! Ora non è più tempo di scherzare. Prende il via in maniera ufficiale il fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo si parte con il primo capitolo della sfida conclusiva per il titolo della classe regina: Francesco Bagnaia contro Jorge Martin.

La pista di Valencia, quindi, apre i battenti sulla prima giornata di lavoro in pista che, come sempre, sarà il tassello iniziale dell’intero weekend. Dopo la prima sessione di prove libere che scatterà alle ore 10.45, con i primi 45 minuti di lavoro per i piloti, si passerà al secondo turno, quello più importante. Le pre-qualifiche delle ore 15.00.

Ci attendono 60 minuti di capitale importanza. I time attack finali, infatti, andranno a comporre la top10 che potrà evitare le delicatissime Q1 delle qualifiche di domani. Francesco Bagnaia e Jorge Martin inizieranno il loro duello finale proprio da qui. Dopo aver trovato il migliore bilanciamento per le rispettive Ducati, dovranno issarsi comodamente nelle prima dieci posizioni per non andare a complicare il prosieguo del loro weekend.

Com’è ben noto, tra i due grandi rivali ci sono 21 punti di distacco dopo la tappa di Lusail. Tra Sprint Race e gara domenicale, saranno 37 i punti complessivi in palio. Come si può evincere, per il portacolori del team Ducati Factory sarà fondamentale non commettere errori e fare il suo. Starà allo spagnolo spingere al massimo (con rischi annessi e connessi) per provare a vincere entrambe le manche e sperare. Ad ogni modo tutto inizierà da oggi. Lo spettacolo non mancherà. Che vinca il migliore!

Foto: LiveMedia//CordonPress