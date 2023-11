MotoGP, Marc Marquez: “Non mi piace dire che sarà il mio ultimo GP con la Honda, non si sa mai”

L’ultimo tango di Marc Marquez in Honda. Il pilota spagnolo è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa del GP di Valencia, atto finale del Motomondiale 2023.

L’iberico è apparso già con la testa alla prossima stagione, dove come sappiamo correrà con il Team Gresini Ducati, con l’obiettivo di fare subito bene. Tuttavia, in occasione dell’incontro con i media il centauro ha parlato a lungo della sua ultima corsa con la scuderia nipponica:

“Ora le tribune sono vuote, è la calma prima della tempesta perché durante il fine settimana c’è un sacco di trambusto; essere all’ultimo Gran Premio dell’anno è sempre speciale, anche se questo sarà diverso. Non mi piace dire che sarà il mio ultimo Gran Premio con la Honda, perché non si sa mai in futuro, ma sarà la fine di un percorso in cui abbiamo raggiunto molti successi; sarà un fine settimana di molte emozioni“.

Marquez ha quindi proseguito: “La Repsol Honda è stata e sarà sempre la squadra della mia carriera sportiva e della mia vita. Sono stato con loro per undici anni, dove abbiamo vinto sei titoli Mondiali, qualcosa che non ho intenzione di ottenere con un’altra squadra. Ho trent’anni e la carriera sportiva di qualsiasi atleta o pilota, in questo caso, dura quanto dura, quindi la Honda sarà la squadra con cui ho ottenuto il maggior numero di successi a livello personale e a livello collettivo“.

Parlando degli obiettivi futuri con la Gresini Racing Team, Marc è apparso molto sicuro di cosa fare: “L’unico obiettivo per il prossimo anno sarà divertirmi di nuovo per continuare la mia carriera. Questo è il mio unico obiettivo perché nella situazione in cui mi trovo adesso non posso sopravvivere”.

Foto: Photo Live Media