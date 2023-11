MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Valencia 2023: Bagnaia costretto al Q1! Martins sfreccia

Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Valencia 2023, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito spagnolo. L’alfiere della Aprilia ha stampato il crono di 1:32.245 e ha così preceduto di 0.147 il sempre più pimpante Jorge Martin. Il padrone di casa è in piena lotta per la conquista del titolo iridato e il secondo posto odierna aumenterà sicuramente il suo morale, anche perché il rivale diretto Francesco Bagnaia è soltanto 15mo.

Il Campione del Mondo ha sofferto in sella alla Ducati ufficiale e ha accusato un ritardo di 0.659 dalla vetta, restando così fuori dalla top-10. Le conseguenze sono gravi per il piemontese, che sarà così costretto a disputare il Q1 delle qualifiche e rischia di partire indietro sullo schieramento di partenza. Passo falso di Bagnaia nel confronto diretto con Jorge Martin, che è attardato di 21 punti in graduatoria.

Terzo posto per l’altra Ducati Pramaz di Johann Zarco, davanti alla Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio e alla Ducati Mooney VR46 di Marzo Bezzecchi. Brad Binder è sesto con la KTM davanti alla Honda di Marc Marquez, da segnalare il decimo posto di Aleix Espargarò con l’Aprilia davanti all’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Di seguito Di seguito i risultati e la classifica delle pre-qualifiche del GP di Valencia 2023, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito spagnolo

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP VALENCIA MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.142 25 27 333.7

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.289 23 24 0.147 0.147 335.4

3 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.296 25 26 0.154 0.007 333.7

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.395 19 23 0.253 0.099 325.8

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’29.396 22 22 0.254 0.001 330.5

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.402 22 27 0.260 0.006 337.0

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.459 22 27 0.317 0.057 328.9

8 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’29.470 24 25 0.328 0.011 330.5

9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.481 17 20 0.339 0.011 330.5

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.571 14 16 0.429 0.090 332.1

11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.573 25 25 0.431 0.002 335.4

12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.614 24 25 0.472 0.041 325.8

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.615 21 27 0.473 0.001 330.5

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.775 20 23 0.633 0.160 328.9

15 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.801 20 21 0.659 0.026 333.7

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.002 23 24 0.860 0.201 325.8

17 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.343 11 27 1.201 0.341 330.5

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’30.445 12 24 1.303 0.102 330.5

19 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’30.464 17 18 1.322 0.019 330.5

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’30.795 23 24 1.653 0.331 328.9

21 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’30.940 7 22 1.798 0.145 332.1

Foto: MotoGP.com Press