MotoGP, pagelle GP Malesia 2023: Bastianini si scuote, Bagnaia ruvido, Martin accusa il colpo

LE PAGELLE DEL GP DI MALESIA 2023

Enea Bastianini 9: dopo una stagione da incubo arriva improvvisamente la svolta proprio a Sepang, sede del suo ultimo podio un anno fa (fu 2° in scia a Bagnaia). Prima della Malesia vantava un ottavo posto come miglior risultato in gara nel 2023, ma questa vittoria a sorpresa potrebbe sbloccarlo mentalmente verso le ultime due tappe del campionato e soprattutto in vista di un 2024 cruciale per la sua carriera.

Alex Marquez 8,5: sicuramente il suo miglior weekend dell’anno in condizioni asciutte. In Malesia si esalta, domina la Sprint ed in gara batte entrambi i protagonisti del Mondiale, arrendendosi solamente ad un inatteso Bastianini in stato di grazia.

Francesco Bagnaia 8: terzo nella Sprint, terzo in gara. Non un fine settimana memorabile a Sepang per Pecco, che archivia però un importante +1 su Martin interrompendo un trend negativo abbastanza preoccupante. Ottima reazione agli attacchi dello spagnolo nei primi giri, rispondendo colpo su colpo e lanciando un segnale di forza al rivale dal punto di vista psicologico.

Jorge Martin 6: primo vero passo falso prestazionale dopo la sosta estiva. Martinator ci prova nelle battute iniziali con degli attacchi aggressivi su Bagnaia, che non vanno a buon fine ma complicano di fatto l’inseguimento di Pecco alle prime due posizioni. Col passare dei giri lo spagnolo del Team Pramac cala vistosamente, non tiene il ritmo dei migliori ma limita i danni portando a casa 13 punti pesanti col quarto posto in una giornata difficile.

Yamaha 7: il distacco dal podio è abissale, tuttavia il bilancio a fine weekend può essere considerato abbastanza positivo. La casa di Iwata centra un doppio piazzamento nella top7, con Quartararo 5° e Morbidelli 7°, rivelandosi a conti fatti la seconda forza in campo a Sepang dietro la pattuglia Ducati su un tracciato non così favorevole alla M1.

Marco Bezzecchi 5: uno dei grandi delusi del fine settimana in Malesia. La settimana di pausa dopo il micidiale trittico d’ottobre (in cui ha pagato fisicamente la frattura alla clavicola) poteva consentirgli di ricaricare le pile e presentarsi a Sepang quasi al top della forma, tuttavia non ha mai trovato un feeling ottimale sin dalle prove libere pagando dazio rispetto ai ducatisti di riferimento e arrivando anche dietro alla Yamaha di Quartararo in gara.

Aprilia 4: Sepang era uno dei circuiti più indigesti per le caratteristiche della RS-GP, ma il rendimento della casa di Noale si è rivelato davvero disastroso per tutto il weekend. Aleix Espargarò ha collezionato una caduta dopo l’altra, mentre Maverick Viñales è rimasto in ombra racimolando pochi punti.

Credit: MotoGP.com Press