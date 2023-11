MotoGP, Luca Marini lascia il team Mooney VR46 e si prepara per firmare con Honda

Come ampiamente previsto, il Mooney VR46 Racing Team ha annunciato che Luca Marini non farà più parte della scuderia di suo fratello Valentino Rossi nella stagione 2024. Il pilota nativo di Urbino, infatti, è pronto per mettere nero su bianco con il team Honda Repsol, andando a prendere il posto di Marc Marquez e diventando il compagno di box di Joan Mir.

Il Gran Premio della Comunitat Valenciana, quindi, sarà l’ultimo di “Maro” con la casacca del team Mooney VR46, pronto per la sua nuova avventura. Si chiude una collaborazione che ha visto crescere in maniera esponenziale Luca Marini che, in questo 2023, ha totalizzato ben sei podi complessivi tra Sprint Race e gare domenicali.

Le dichiarazioni di Luca Marini e Alessio Salucci, team principal della scuderia, nel comunicato che ha ufficializzato l’addio tra le due componenti.

Luca Marini: “Ho trascorso la maggior parte della mia carriera in Campionato in questo team e quindi i momenti più significativi della mia carriera sono legati a questo gruppo di persone. Insieme siamo cresciuti tanto e ci siamo tolti tante soddisfazioni. Questo è il mio ultimo Gran Premio con il Mooney VR46 Racing Team. C’ho pensato tanto prima di prendere questa decisione e valutato le nuove sfide che dovrò affrontare. Lascio un Team fantastico che ha contribuito alla mia crescita e alle mie conoscenze tecniche. È il momento di intraprendere un nuovo percorso con entusiasmo, senza rinnegare ciò che è stato ma con lo sguardo rivolto al futuro”.

Alessio Salucci, Team Director: “Ho visto Luca crescere davvero, da quando era piccolo, poi da un punto di vista del motorsport ho avuto il piacere di vederlo diventare uno dei piloti migliori in MotoGP™. Sono davvero contento di aver condiviso sei fantastiche stagioni con lui in questo progetto. Dalle prime soddisfazioni in Moto2™, il secondo posto in Campionato nel 2020, poi il debutto in MotoGP™, la nascita del nostro Team in top class e un 2023 che lo ha visto come un vero protagonista. Luca è un professionista come pochi, un vero appassionato ancor prima di essere un pilota e un gran lavoratore. È un peccato lasciarlo andare, sarà un avversario davvero tosto in futuro ma un’occasione del genere è troppo importante per non essere considerata. Io e tutto il Team gli auguriamo sinceramente un grosso in bocca al lupo”.

