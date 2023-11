MotoGP, Marco Bezzecchi: “La scelta della media al posteriore non ha dato vantaggi, domani voglio fare di più”

Non ha troppi motivi per sorridere Marco Bezzecchi dopo aver tagliato il traguardo in settima posizione al termine della Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha proseguito nel suo trend complicato, non risultando mai efficace sulla sua moto.

La vittoria è andata a Jorge Martin che ha preceduto per soli 190 millesimi Brad Binder, quindi il Cabroncito terzo a 2.1, davanti a Maverick Vinales quarto a 3.1 e Francesco Bagnaia quinto a 4.2. Sesta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.4, settima per Marco Bezzecchi a 4.5, quindi ottavo Alex Marquez a 5.5, con Johann Zarco nono a 5.9, mentre completa la top 10 Augusto Fernandez a 6.0.

Al termine della corsa su distanza ridotta, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni nella mixed zone della pista di Valencia: “Una gara non facile nel suo complesso. Ho scelto la gomma media al posteriore a differenza della maggioranza perché pensavo potesse darmi un vantaggio sulla lunga distanza. Con il senno di poi si poteva azzardare anche la soft. Domani ultima gara dell’anno, voglio una prestazione migliore”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista dell’attesissima gara lunga di domani che scatterà alle ore 15.00 e andrà a consegnare ufficialmente il titolo iridato decidendo la sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

