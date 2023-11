MotoGP, Marc Marquez: “Sarà un’ultima gara molto particolare per me”

La chiusura di un capitolo. Dopo 11 anni, 169 GP, 59 vittorie, 64 pole, 101 podi e sei titoli iridati, Marc Marquez e la Honda sono giunti all’ultimo giro di giostra. Siamo alla vigilia del week end del GP della Comunità Valenciana e sul circuito Ricardo Tormo Marquez salirà per l’ultima volta in sella alla RC213V. Sono stati anni complicati per il “93”, specie dopo il brutto incidente di Jerez de la Frontera (Spagna) nel 2020.

Da quel crash tante cose sono accadute, tra operazioni molteplici al braccio destro e una Honda che ha smarrito la retta via. Un ribaltamento del quadro che ha portato Marc a fare la sua scelta e a lasciare la Casa di Tokyo, accettando la nuova sfida del Team Gresini. L’asso nativo di Cervera sarà al fianco del fratello Alex e sulla Ducati vuol tornare a divertirsi.

“Siamo finalmente arrivati alla fine dell’anno. È stata una stagione piena di alti e bassi, emozioni e decisioni difficili da prendere. Ora arriviamo a Valencia con l’obiettivo di concludere la stagione nel miglior modo possibile. E’ una pista che mi piace e su cui ho dei bei ricordi“, ha raccontato Marquez ai media.

“Naturalmente non si tratta di un finale di stagione qualsiasi, ma di un appuntamento molto emozionante, perché si chiude un capitolo incredibile della mia carriera sportiva e della mia vita. Insieme al Repsol Honda Team abbiamo costruito una storia incredibile negli ultimi 11 anni, i momenti belli e quelli brutti mi hanno aiutato a diventare quello che sono e questo fine settimana servirà a celebrare quello che abbiamo fatto e a goderci il tempo trascorso insieme fino agli ultimi istanti. Vogliamo fare in modo che ogni giro sia importante“, ha concluso Marc.

