F1, Toto Wolff: “Difficile spodestare la Red Bull. Hamilton? Dobbiamo dargli una macchina per vincere”

Dopo la fine del Mondiale di F1 2023, Toto Wolff fotografa quello che è successo e quello che – il team principal della Mercedes – vorrebbe che succedesse nei prossimi anni. L’obiettivo è uno solo: spodestare la Red Bull e Max Verstappen dai propri troni, anche se il manager austriaco sarà che non sarà facile.

Intervistato dai media ad Abu Dhabi, Wolff ha detto: “Se riusciremo a competere con Red Bull, l’anno prossimo? L’ultima gara l’hanno vinta di 17 secondi e non sviluppano da Agosto. Quando la guardi così, puoi dire che vada bene, in fin dei conti. Certo, adesso c’è un solo pilota avversario che ha vinto 19 gare e certamente non siamo stati abbastanza bravi“.

Poi ha aggiunto: “Ad Abu Dhabi, Lewis Hamilton ha avuto un brutto weekend. Questo, però, non toglie che sia il miglior pilota del mondo. Se saremo in grado di fornirgli una buona macchina, lotterà per il suo ottavo Titolo Mondiale“.

“Quando hai una macchina come la W14, non ti trovi mai pienamente a tuo agio. Avrai gare positive e gare negative. Ma abbiamo visto come, ogni volta che Lewis sentiva di poter vincere, tornava quello di sempre. Dobbiamo solo dargli la macchina“.

Infine Toto Wolff ha concluso dicendo: “Nella nostra fabbrica abbiamo un tabellone con tutti i Campioni del Mondo Costruttori dal 1958 e abbiamo caselle fino al 2050. Ci sono i loghi di ogni vincitore e ce ne sono ancora 27 a disposizione. Vorrei guardare quel tabellone, fra 20 anni, e vedere molte più stelle Mercedes“.

Foto: Photo LiveMedia/Dppi/DPPI