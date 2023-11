MotoGP, Bagnaia risponde a Martin: “Fortunato ad avere problemi una sola volta. Io ho rischiato di perdere più di un Mondiale”

Francesco Bagnaia contro Jorge Martin, l’ultimo atto. Il Mondiale di MotoGP si chiuderà questo fine settimana a Valencia ed in palio c’è ancora il titolo iridato. Dopo quello che è successo in Qatar, Pecco si presenta in Spagna con un vantaggio di ventuno punti sullo spagnolo, sicuramente un bel margine per il pilota italiano in attesa della sprint del sabato e poi della gara della domenica.

Il pilota della Ducati torna sulle dichiarazioni di Martin dopo il Qatar e il suo lamentarsi per il problema alla gomma posteriore, che ha sicuramente condizionato la gara dello spagnolo, arrivando poi decimo. Bagnaia ha risposto decisamente a tono: “Martin è stato fortunato. Se a lui è capitato solo domenica scorsa a noi è successo diverse volte e in una di queste abbiamo rischiato di perdere qualcosa di più importante del Mondiale”.

Bagnaia ha fatto riferimento all’incidente avvenuto a Barcellona, quando Binder travolse Pecco, passando con la sua KTM proprio sulla gamba dell’italiano. Per fortuna non ci furono gravi conseguenze per il pilota Ducati.

Anche lo scorso anno Bagnaia era arrivato a giocarsi il titolo all’ultimo GP: “Rispetto all’anno scorso ci sono due gare e 37 punti a disposizione invece di 25. Per questo il vantaggio è abbastanza buono, ma non esagerato. Cercheremo di affrontare tutto nel migliore dei modi, con serenità. Fino a sabato proverò a fare il 100% e anche di più, poi vedremo a che punto saremo prima della gara principale e quale sarà il vantaggio”.

Sulla sfida diretta a Valencia con Martin: “Entrambi siamo sullo stesso livello su questa pista. Io ho vinto nel 2021 e l’anno scorso ero comunque competitivo. Partiamo alla pari, ma con la differenza che io ho 21 punti di vantaggio”.