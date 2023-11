MotoGP, Marc Marquez ammette: “Non ho voluto lottare contro Martin, ha bisogno di punti”

Un’alleanza spagnola? Sembrerebbe di sì. Marc Marquez ha parlato chiaro al termine del GP del Qatar, penultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Il campione iberico della Honda ha dovuto fare i conti con i problemi della sua moto, concludendo la gara di Lusail in undicesima posizione, immediatamente alle spalle di Jorge Martin.

Il pilota spagnolo della Ducati Pramac, rivale diretto di Francesco Bagnaia nel campionato, è stato affossato da un problema di gomme e ha accusato in maniera molto chiara la Michelin di averlo messo nelle peggiori condizioni di gareggiare. Pecco, giova ricordarlo, ha concluso secondo alle spalle di Fabio Di Giannantonio e ha portato a 21 le lunghezze di margine in classifica generale su Martin, a un GP dalla conclusione.

A questo proposito, Marquez ha ammesso che la sua condotta di gara non sia stata volta a ostacolare il connazionale: “Ho corso tutta la gara dietro a Martin. All’inizio ho visto che stava spingendo forte e stavamo recuperando un po’ il gruppo, ma poi ho visto che ha iniziato a perdere molta velocità rispetto agli altri piloti Ducati. Soffriva in uscita di curva, non so cosa gli sia successo, ma se perdi in accelerazione lì è una mancanza di trazione, non aveva la sua solita velocità. Non ho voluto lottare con lui alla fine, non mi cambiava la vita e a lui quei pochi punti possono servigli“, le sue considerazioni (fonte: Motorsport).

Parole che possono far discutere sullo svolgimento in pista, in vista della prossima gara a Valencia (Spagna), dove nel 2015 vi fu un altro “gioco tutto spagnolo” tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, volto a danneggiare Valentino Rossi.

Foto: MotoGP. com Press